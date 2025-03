'Il mio giro del mondo', il viaggio intorno al pianeta di Giovanni Soldini

Il viaggio intorno al mondo compiuto da Giovanni Soldini con il trimarano Maserati Multi70 full electric, grande impresa ecologica e sportiva, sbarca in esclusiva su Prime Video: 'Giovanni Soldini – Il mio giro del mondo' è il primo docufilm a seguire in presa diretta la traversata globale del campione della vela oceanica svoltasi da ottobre 2022 a gennaio 2024 per oltre 30.000 miglia, dai porti del Mediterraneo al turbolento Oceano Atlantico, dalle isole caraibiche all’immenso Oceano Pacifico, fino al Mar Cinese Meridionale e al placido Oceano Indiano.

Una produzione che ha richiesto 16 mesi di riprese via mare e via terra e complessivamente oltre 2 anni di lavoro firmata Groenlandia e Qmi, in associazione con Medusa Film e realizzata in collaborazione con Prime Video, che unisce il racconto dell’ultima circumnavigazione del globo di Soldini a bordo del Maserati Multi70, alle regate internazionali, a flashback che ripercorrono la carriera straordinaria del velista italiano più famoso nel mondo, dagli inizi in barca a vela negli anni ‘80 ai giri in solitaria e ai record che lo hanno reso un campione mondiale a partire dagli anni ‘90.

Prodotto da Giovanni Cova, Matteo Rovere, Leonardo Godano e Sydney Sibilia e scritto da Tommaso Franchini, Emanuele Cava e Shadi Cioffi, il docufilm da 100 minuti circa, che vanta anche musiche originali firmate dai Mokadelic, è un diario per immagini fra scenari mozzafiato e competizioni adrenaliniche che ricompone giorno dopo giorno il viaggio di Soldini, attraverso le difficoltà e i trionfi, e caratterizzandosi come una vera e propria missione scientifica in nome della salvaguardia dell’ambiente, sotto l’egida del Decennio Onu delle Scienze del mare per lo sviluppo sostenibile 2021/2030, guidato dalla Commissione Oceanografica Intergovernativa dell'Unesco (Coi).

“L’Unesco ha fatto una chiamata alla società civile, dove chiunque abbia una barca o una nave può collaborare con la comunità scientifica per raccogliere informazioni”, racconta lo stesso Soldini. “Noi seguiamo rotte fuori da quelle commerciali, quindi i dati che raccogliamo possono essere molto interessanti alla comunità scientifica per capire cosa sta succedendo e come funziona il ‘sistema mare’”.

Giovanni Soldini ha circumnavigato il globo in 16 mesi a bordo di un trimarano autosufficiente e attrezzato per la ricerca scientifica, raccogliendo dati oceanografici e testimoniando l'impatto della crisi climatica sui mari. Oltre alla missione scientifica, ha partecipato a tre regate (Middle Sea Race, RORC Transatlantic Race con record mondiale, Transpacific Race) e incontrato esperti e attivisti, documentando tutto su aroundtheblue.org. Il viaggio, iniziato a La Spezia a ottobre 2022 e concluso passando per Capo Verde, ha toccato diverse località, tra cui i Caraibi, Panama, California, Hawaii e Hong Kong.