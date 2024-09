Il necrologio di Jovanotti per Luca Salvadori, “grande sorriso che non tramontava mai”

“La tua grande passione, grande pilota, grande sorriso che non tramontava mai”. Inizia così il necrologio di Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, dedicato a Luca Salvadori, pilota di motociclismo morto sabato in una corsa di Superbike a Frohburg, vicino Lipsia in Germania. Una delle gare più pericolose dell’International Road Racing, su strade pubbliche, che ha visto il pilota italiano coinvolto in una caduta causata da altri.

Era figlio di Maurizio Salvadori, produttore musicale tra i più celebri, che con la sua Trident Music organizza concerti, in particolare quelli di Jovanotti. Che prosegue così il suo ricordo nelle pagine delle inserzioni funebri sul “Corriere della Sera”: “Ti abbiamo visto nascere e poi crescere forte e libero, sempre a inseguire il vento. Ci mancherai Luca. Un abbraccio forte a Monica e a Maurizio. Lorenzo, Francesca e Teresa Cherubini”. Il ricordo è firmato dal cantautore e dalle “sue ragazze” come le ha chiamate ieri nel suo post Instagram dedicato al pilota scomparso. Francesca Valiani, 55 anni, moglie di Jovanotti, è una fotografa che lavora spesso a stretto contatto con il marito, mentre la figlia Teresa, 25 anni, è una fumettista che tra le altre cose ha pubblicato un diario illustrato sulla sua estate al “Jova Beach Party”.