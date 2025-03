'Il Sogno' con Roberto Benigni, in onda ieri su Rai1, è stata la trasmissione più seguita tra quelle del prime time. Il programma ha interessato 4.396.000 spettatori pari al 28,1% di share.

Benigni ha celebrato l'Ue. "L'Unione Europea è un sogno, un'emozione. Ed è l'unico custode della democrazia", ha detto, presentandosi come "europeista estremista" per esaltare "un progetto, un sogno, una speranza". L'attore si è soffermato ampiamente sul Manifesto di Ventotene, proprio nella giornata in cui il documento è stato citato alla Camera dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, tra le polemiche.

Gli ascolti tv

Va a Canale 5 il secondo posto del prime time con 'Lo Show dei Record' che ha conquistato 1.707.000 spettatori e l'11,9% di share mentre Rai3 con 'Chi l'ha Visto?' ha totalizzato 1.529.000 spettatori e il 9,6% di share. Fuori dal podio troviamo Italia1 con 'Red' con 1.049.000 spettatori (6,2% share) e Rai2 con 'The Equalizer 2 - Senza perdono' con 1.039.000 spettatori (6,1% di share).

A seguire: Rete4 con 'Fuori dal Coro' (746.000 spettatori, 5,6% share); La7 con 'Una Giornata Particolare' (538.000 spettatori, 3,4% share), Tv8 con '4 Ristoranti' (338.000 spettatori, 2,3% share) e Nove con 'Confusi e felici' (219.000 spettatori, 1,3% share).

In access prime time 'Affari tuoi' su Rai1 si conferma leader con 6.268.000 spettatori (30,8% share) mentre Canale 5 con 'Striscia la Notizia' ha radunato 2.672.000 spettatori (13,2% share).