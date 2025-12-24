circle x black
'Il Volo - Incanto di Natale', stasera su Canale 5 il concerto evento

Dall'Arena di Sofia una serata evento per celebrare la notte della vigilia

Il volo - Concerto di Natale
Il volo - Concerto di Natale
24 dicembre 2025 | 09.39
Redazione Adnkronos
Stasera, mercoledì 24 dicembre, in esclusiva e in prima serata su Canale 5, il concerto evento con 'Il Volo – Incanto di Natale'. La notte 'incantata' della Vigilia è all’insegna del talento del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco dell’Arena di Sofia, regala al pubblico uno spettacolo straordinario ed emozionante.

Il Volo, accompagnato da orchestra e coro, proporrà i tradizionali brani natalizi, come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad, senza dimenticare i loro grandi classici, 'Grande Amore', 'Capolavoro' e tanti altri, che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo.

