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Ilary Blasi e Bastian Müller sposi, il matrimonio il 13 settembre a Ravello: cosa sappiamo

La conduttrice tv e l'imprenditore tedesco pronti al fatidico sì. L'organizzazione delle nozze sarebbe improntata alla massima privacy

Ilary Blasi e Bastian Müller - (Ipa)
Ilary Blasi e Bastian Müller - (Ipa)
28 agosto 2026 | 18.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Ilary Blasi sposerà Bastian M﻿üller il prossimo 13 settembre a Ravello, perla della Costiera Amalfitana: le nozze saranno blindatissime e i festeggiamenti si terranno nella incantevole cornice di Villa Cimbrone. Dopo giorni di indiscrezioni, sarebbe arrivata la conferma del matrimonio dell'anno tra la conduttrice tv, 45 anni, e l'imprenditore tedesco, di dieci anni più giovane.

Almeno, è quanto riporta Il Corriere della Sera, secondo cui le pubblicazioni, obbligatorie per le legge, sono state affisse, anche se - sottolinea sempre il quotidiano di via Solferino "al momento né il registro online di Roma né quello di Ravello sono raggiungibili". L'organizzazione delle nozze sarebbe improntata alla massima privacy, con fornitori sottoposti a precisi accordi di riservatezza.

La decisione è arrivata dopo tre anni e mezzo di relazione tra la conduttrice e l'imprenditore, che hanno trascorso la fine delle vacanze a Cortina con gli amici, come testimoniano gli scatti pubblicati dalla coppia sui loro profili social.

Per Blasi, che il 17 settembre tornerà in tv con GF Vip, si tratta del secondo matrimonio. Il primo, quello con l'ex capitano della Roma Francesco Totti, si è celebrato il 19 giugno 2005 e da quella unione sono nati tre i figli della coppia: Cristian, Chanel e Isabel. Matrimonio finito nel 2022, con dissidi e il divorzio arrivato questa estate.

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ilary blasi bastian muller matrimonio a ravello
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