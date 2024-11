I fratelli D’Innocenzo: "Non abbiamo mai svenduto il nostro sogno"

“Non abbiamo mai svenduto il nostro sogno. Siamo stati sempre divisivi fin da quando siamo ragazzini e penso che lo saremo anche dopo essere schiattati in pessime circostanze. Attraverso i film che facciamo, le poesie che scriviamo e le fotografie che scattiamo proviamo a essere il più possibile simili a quello che sentiamo essere. Del resto non ce ne importa assolutamente nulla”. Così all’Adnkronos Damiano D’Innocenzo che, insieme al gemello Fabio, presenta la loro prima serie ‘Dostoevskij’, dal 27 novembre su Sky Atlantic e in streaming su Now con due episodi a settimana.

Il protagonista della storia è Enzo Vitello (interpretato da Filippo Timi), tormentato detective ossessionato da Dostoevskij, serial killer che uccide con una modalità costante: accanto al corpo l'omicida lascia trascritta su una lettera la propria visione del mondo, descrivendo gli ultimi attimi di vita della vittima. Sedotto da un’oscurità che sente risuonare al suo interno da sempre, Vitello comincia un segreto rapporto epistolare con l’assassino, costringendosi a guardare dentro di sé affrontando le torture che si è autoinflitto per sopravvivere a qualcosa che viene svelato nel corso del racconto. Lo stesso segreto che l’aveva indotto ad abbandonare la figlia Ambra (Carlotta Gamba) in tenera età.

“Raccontiamo le estreme conseguenze dell’essere vivi. E quelle conseguenze stanno in quel necessario incontro con la sensibilità e con l’ascolto degli altri. In questa serie c’è un rapporto viscerale tra chi cerca, e quindi il detective di Timi, e chi viene cercato, il killer che sembra inafferrabile. Ma ciò che è inafferrabile non è la fisicità, ma il suo punto di vista sul mondo, che sembra molto estraneo a tutti”, racconta Fabio D’Innocenzo all’Adnkronos. Una visione del mondo spesso non compresa come lo è stata a volte quella dei due registi, che si chiedono: “noi essere umani abbiamo più bisogno di essere rassicurati o di essere scossi?”.

Secondo i D’Innocenzo “la nostra vita assume un significato diverso solo ed esclusivamente quando ci troviamo di fronte a qualcosa che non ci aspettiamo, qualcosa che manipola la nostra politica emotiva. E questo, ovviamente, certe storie possono farlo e altre scelgono deliberatamente di non farlo”, bisogna, “rispettare ogni forma di narrazione. Io sposo la nostra perché è l’unica che possiamo fare”. Dalla presentazione della serie all’ultima edizione del Festival di Berlino a febbraio “c’è stato molto silenzio tra me e Fabio. Un silenzio familiare e bellissimo, di ricerca e di contemplazione. Abbiamo parlato per tantissimo tempo con la serie ‘Dostoevskij’, quindi era anche giusto starci un po' zitti e cercare la prossima storia da raccontare: a patto che questa storia venga e che abbia sincerità. E poi da lì inizia il laborio e l'intarsio del cinema ed è stupendo. Ma deve accadere quello schiocco, altrimenti restiamo fermi”, concludono. (di Lucrezia Leombruni)