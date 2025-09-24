circle x black
'Io Canto Family', stasera 24 settembre la seconda puntata: anticipazioni

La sfida si accende: 4 coppie a rischio eliminazione e una direttamente in finale

24 settembre 2025 | 07.01
Redazione Adnkronos
Stasera, mercoledì 24 settembre, in prima serata, il secondo appuntamento con 'Io Canto Family', il talent show musicale di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker.

Sotto la direzione artistica di Roberto Cenci, la competizione entra subito nel vivo: le eliminazioni prenderanno il via già nelle prime fasi della puntata e proseguiranno per tutta la serata, rendendo la sfida ancora più avvincente. Sul palco si esibiranno otto nuove coppie, ma solo quattro accederanno allo step successivo, mentre le altre dovranno abbandonare il programma. Le coppie qualificate saranno affidate ai coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, che le guideranno e le sosterranno nel loro percorso.

A valutare le performance e decidere chi proseguirà la gara saranno Patty Pravo e Noemi, che avranno anche la possibilità di premiare una coppia con l’accesso diretto alla finale. Accompagnati dalla band diretta dal maestro Valeriano Chiaravalle, i talenti porteranno sul palco emozioni e storie personali, restituendo al pubblico il calore dei legami familiari attraverso la passione per la musica. E, come sempre, non mancheranno sorprese.

