'Io volevo diventare... Giovanna!', in libreria la biografia della cantante icona degli anni '70

In occasione degli 80 anni della cantautrice il volume a cura di Alessandro Paola Schiavi edito da Calibano

Cantautrice e icona degli anni 70, la storia di Giovanna (al secolo Giovanna Nocetti) che da poco ha compiuto 80 anni viene raccontata nella biografia 'Io volevo diventare... Giovanna' (216 pagine) edito da Calibano Editore e curato dal giornalista Alessandro Paola Schiavi, disponibile in tutte le librerie.

Al fianco di Walter Chiari e Franca Valeri

Cantautrice, produttrice e attrice, Giovanna ha lavorato con i più grandi da Raffaella Carrà a Walter Chiari, da Corrado a Franca Valeri e sono tanti i colleghi che in questo volume correlato da oltre 50 foto, (di cui molte inedite), hanno voluto renderle omaggio: Iva Zanicchi, Orietta Berti, Al Bano, Memo Remigi e Loretta Goggi, solo per citarne alcuni, uniti dall'amico Pino Strabioli che ne ha curato la prefazione.

Un titolo presuntuoso? "Assolutamente no - dichiara il giornalista Alessandro Paola Schiavi, classe 1993 - Questo titolo, 'Io volevo diventare' deriva dal brano che ha permesso a Giovanna di guadagnarsi la stima e la simpatia che il pubblico ancora oggi le riserva. Era il 1972 e 'Canzonissima' dominava la televisione, seguita da oltre 20 milioni di telespettatori. Un momento iconico, uno dei tanti che i lettori scopriranno. Giovanna spesso è stata protagonista dietro le quinte, è giusto che il pubblico scopra tutti i momenti più importanti della sua vita e della sua carriera."

Erano gli anni delle cantanti "feline" la tigre, l'aquila e la pantera. Giovanna Nocetti è rimasta per tutti Giovanna, la cantante con la chitarra, la cantante dal sorriso inconfondibile. Una celebrazione che vedrà riassunta una carriera lunga 55 anni capace di attraversare i decenni, dagli esordi a "Settevoci" con il "papà" televisivo Pippo Baudo sino alle grandi collaborazioni come con Bruno Lauzi, Mino Reitano, Don Backy e Paolo Limiti. Sarà quest'ultimo a regalarle la canzone che l'ha resa immortale, "Il mio Ex" oltre alla nuova fama negli anni 2000 fra televisione e teatro. Fu proprio Limiti, pochi anni prima di lasciarci, a dichiarare pubblicamente: "Giovanna è l'unica cantante che ha mantenuto la voce immutata. È incredibile."

La nuova vita da produttrice

Instancabile e innovativa Giovanna negli anni ha saputo reinventarsi fondando una casa discografica a Milano e lanciando i più grandi artisti del mondo della lirica ma anche accogliendo perle della musica pop. La "Kicco Music" è la sua creazione che negli anni le permesso di sbizzarrirsi in ogni settore e diventare una talent scout seria e professionale.

Ma non solo musica pop, prima cantante pop a cantare per un Papa, Giovanni Paolo II nel 1985, prima cantante femminile a vincere il Premio UBU per il teatro nel 1994 (fra gli altri premi va annoverato il Leone d'Oro alla carriera al Festival di Venezia nella categoria speciale musica leggera), Giovanna è riuscita ad esplorare più settori e più professioni riuscendo a rendere uniche le sue fatiche.

Il libro infine, racconta anche alcuni aspetti più intimi, dai momenti bui della sua vita privata a quelli difficili in alcuni momenti della sua carriera.