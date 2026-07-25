Noemi ironizza sulla caduta dal palco e cita Jovanotti: "La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare"

Sul web è nata una stella: Noemi. Dopo la caduta dal palco a San Salvo Marina, che l’ha costretta a posticipare le tappe estive, la cantante sta deliziando gli utenti con contenuti e commenti autoironici sull’incidente che la obbliga al riposo assoluto. "Cose che ho scoperto dopo la caduta dal palco", scrive in un post sui social. Citando il brano 'Mi fido di te' di Jovanotti, inizia l'elenco con: "La vertigine non è paura di cadere ma voglia di volare". Tra le cose che ha imparato c’è "l’abilità di far sparire metà della popolazione con uno schiocco di dita", mostrando una foto del braccio con il tutore che ricorda il Guanto dell’Infinito di Thanos in 'Avengers: Endgame'.

E ancora: "Non sempre basta prevedere le cose", riprendendo la frase del suo brano 'Guardare giù' ("Ed ho paura di cadere e farmi male"); "l’utilità di fare corsi di parkour"; e che "lanciarsi dal palco non è il modo migliore per scendere dal bambino con il laser", riferendosi al piccolo spettatore che durante il concerto puntava un fascio luminoso verso la cantante. Infine, nel post, Noemi si paragona agli struzzi e ai pinguini, "che pensano di saper volare ma non possono farlo". Dal giorno della caduta, sono molti gli utenti che scherzano con lei. Alfa ha condiviso uno scatto del palco dove si sarebbe esibito con la scritta 'Noemi Zone', l’area più vicina al bordo dello stage.

"Ditemi cosa fate questa sera", aveva chiesto Noemi in questi giorni sui social: un fan risponde: "Cado dal palco e tu?", e lei replica: "Io ho già dato". Un altro domanda: "Cosa ci facevi sul palco?" e lei ribatte: "Più che altro, cosa ci facevo sotto". Una follower scrive: "L’autoironia di Noemi mi spezza", e lei risponde: "Anche io mi spezzo". Dagli utenti arriva anche un invito a cena: "Sei troppo divertente, io e mia moglie ti aspettiamo per cena quando vuoi", e Noemi risponde: "Basta che non fate la pasta a salto". In un altro post, condividendo il video della caduta, ironizza: "Quando guardi un video motivazionale e finalmente decidi di buttarti in qualcosa".