Mancano poche ore alla finale dell'Isola dei famosi 2025, che andrà in onda domani mercoledì 2 luglio. A guidare questo ultimo atto del reality ci sarà come sempre Veronica Gentili, affiancata dall'opinionista Simona Ventura. All'inviato Pierpaolo Pretelli il compito di consegnare il trofeo al vincitore di questa edizione.

Finalisti e pronostici sul vincitore

Finalisti certi sonoMario Adinolfi, Omar Fantini, Loredana Cannata e Cristina Plevani. Mentre Jey Lillo e Teresanna Pugliese si giocano l’ultimo posto . Secondo le principali agenzie di scommesse, Cristina sarebbe la grande favorita. A venticinque anni di distanza dal suo storico trionfo nella prima edizione del Grande Fratello, la bagnina e istruttrice di nuoto e fitness sembra pronta a bissare il successo e a riconquistare il pubblico televisivo. Alle spalle della 53enne c'è Teresanna Pugliese, che però è attualmente in nomination.

Sui social c'è chi punta su Jey, che andrebbe premiato: l'llusionista e content creator è stato elogiato anche da Simona Ventura per la sua gentilezza ("Dà sempre una mano, pesca ed è sempre carino con tutti"). C'è chi punta anche su Mario Adinolfi.

Cosa succede sull'Isola

I naufraghi si stanno godendo tutti insieme gli ultimi tramonti di Cayo Paloma e approfittano del momento per fare un resoconto dell’avventura che sta per concludersi. Mario e Teresanna hanno deciso di aprirs raccontando alcuni aneddoti delle loro vite personali. E mentre Loredana si è detta felice di aver portato il suo messaggio vegan, Omar e Cristina si sono ritagliati un momento per rivivere insieme i ricordi più significativi di questa esperienza. A portare un po’ di spensieratezza ci ha pensato Jey che, con un nuovo numero di magia, ha divertito il gruppo. Loredana, invece, ha deciso di cambiare look per la finale e, improvvisandosi parrucchiera, si è tagliata i capelli con il machete.