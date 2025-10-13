circle x black
Iva Zanicchi, l'incidente dopo il concerto: saluta i fan e cade a terra

Il video diventato virale sui social

Iva Zanicchi - Fotogramma/ipa
13 ottobre 2025 | 10.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Piccolo incidente per Iva Zanicchi al termine del concerto che ha tenuto a Noci - in provincia di Bari - lo scorso 10 ottobre, in occasione della tradizionale festa d’autunno.

La cantante dopo l'esibizione si è avvicinata al pubblico per salutare i fan, ma qualcosa l'ha fatta inciampare ed è caduta a terra. Il momento è stato ripreso in un video diventato virale sui social e condiviso su Instagram da ‘Radiobari’.

Fortunatamente, l'artista è stata immediatamente soccorsa dalle forze dell'ordine presenti sul posto che l’hanno aiutata a rialzarsi. Nessuna conseguenza grave per Zanicchi che non ha risparmiato sorrisi e abbracci ai fan presenti.

