Ivisionatici, la finalissima del contest il 9 luglio a Roma

Si terrà il 9 luglio, presso l’Eur Social Park a Roma, la finale nazionale della quarta edizione de Ivisionatici Music Festival. Il contest, dedicato agli artisti emergenti, a carattere nazionale e sociale, è organizzato dall’Associazione culturale Ivisionatici, con il patrocinio del Nuovo Imaie, il patrocinio dell’assessorato alla Cultura di Roma e la media partnership di Dimensione Suono Roma. Durante l’evento, si esibiranno i 20 artisti finalisti: Anna Masella, Dettalele, Elis, Laura Lalita, Magadan, Matilde Montanari, Mezzanera, MilleAlice, Miryam Belfiore, Nyco Ferrari, Paride, Pegaso, Periodo Blu, Pura, Sarah Bongermino, Santé, Sarai, Tempra, Urtica, Winehot, che si sfideranno per aggiudicarsi un montepremi dal valore di oltre 30.000 euro.

Gli artisti sono stati selezionati tra oltre 500 semifinalisti, durante le 13 tappe dal vivo, tenutesi in alcune delle principali città d’Italia, tra cui Roma, Milano, Napoli, Bologna, Modena e Lecce. Gli artisti verranno valutati da una giuria di qualità composta da: la cantautrice Chiara Galiazzo, il giornalista e conduttore Domenico Marocchi, la conduttrice radiofonica e autrice Noemi Serracini, le giornaliste Valentina Venturi e Sofia Petti, e la speaker radiofonica Eleonora Scaiola.

A Chiara Galiazzo, presidente di giuria della finale, verrà consegnato il premio Donne in musica, riconoscimento conferito per il suo contributo nell’ambito del settore musicale. A calcare il palco dell’Eur Social Park sarà anche la cantautrice Dinìche, che presenterà in anteprima il suo nuovo singolo 'Nuttat’ (in Rewind)'. L’evento, aperto al pubblico, inizierà con un blue carpet, durante il quale sfileranno artisti e ospiti, seguito da un momento in acustico che vedrà protagoniste cantautrici emergenti del panorama musicale romano. Amanzio Marras e Emma Greco intervisteranno i finalisti e realizzeranno contenuti a loro dedicati. Inoltre, interverrà in loco anche la Fondazione Ambientalista Marevivo, per sensibilizzare circa il cambiamento climatico e la tutela dei mari. Ivisionatici Music Festival, si conferma essere uno dei punti di riferimento, a livello nazionale, per gli artisti emergenti, con oltre 900 candidature pervenute durante il corso di questa quarta edizione.