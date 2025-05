Jasmine Paolini torna in campo al Roland Garros per il terzo turno del singolare femminile. L'azzurra, fresca vincitrice degli Internazionali di Roma , affronta oggi, venerdì 30 maggio, l'ucraina Julija Starodubceva , numero 81 del mondo.

Paolini-Starodubceva, così come tutte le partite del Roland Garros, sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Eurosport, visibili tramite abbonamento Sky. Lo Slam sarà disponibile anche in streaming sull'app SkyGo, su NOW, Dazn, Timvision e Discovery+