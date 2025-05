Jennifer Lopez 'infiamma' gli Ama 2025, il bacio Giuseppe Giofrè fa il giro del mondo

Quando c'è 'Jenny from the Block' in pista non ce n'è per nessuno. Ieri, in occasione degli American Music Award, Jennifer Lopez - padrona di casa della serata e performer - ha 'infiammato' il pubblico con uno show di apertura che ha lasciato il segno. L'artista non solo ha portato sul palco un medley di 23 hit - dalla sua 'Dance Again' ad 'Apt' di Rosé e Bruno Mars fino a 'Birds of a Feather' di Billie Eilish, 'Texas Hold'Em' di Beyoncé, 'Nueva Yol' di Bad Bunny e 'Squabble Up' di Kendrick Lamar - ma ha anche baciato il suo corpo di ballo: un momento che ha fatto il giro del web. Tra i ballerini anche un italiano, Giuseppe Giofrè.

Volto amatissimo in Italia grazie alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Ha vinto l'undicesima edizione nella categoria ballo, poi è entrato a far parte dei professionisti del talent show. Nel 2023 ha ricoperto il ruolo di giudice per due edizioni. Dopo la vittoria del talent, ha saputo come conquistare un posto nel mondo della musica internazionale, ballando in tour e nei videoclip musicali di artisti del calibro di JLo, Taylor Swift, Kylie Minogue, Dua Lipa, Ariana Grande, Justin Timberlake, Selena Gomez e Ricky Martin, solo per citarne alcuni.

"Solo con quel numero d’apertura, 'Jenny from the Block' ha già fatto tutti i suoi passi giornalieri", ha scherzato la comica e attrice Tiffany Haddish, salita sul palco dopo l'apertura di Lopez. "Conserva un ballerino per me, JLo Non sei l’unica single qui in giro". La pop star è tornata sulle scene dopo il doloroso divorzio dall'attore Ben Affleck, nel 2025, a due anni dal loro matrimonio.