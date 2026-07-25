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Jonas Kaufmann sarà Radames all'Arena di Verona il 10 settembre

In scena per l’ultima rappresentazione di Aida nell’allestimento aureo di Zeffirelli

(Kaufmann nel ruolo di Radames - Arena di Verona anno 2022 - Ufficio stampa Fondazione Arena di Verona)
(Kaufmann nel ruolo di Radames - Arena di Verona anno 2022 - Ufficio stampa Fondazione Arena di Verona)
25 luglio 2026 | 13.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un ritorno da star. L’ultima Aida del 103esimo Arena di Verona Opera Festival 2026 vedrà salire sull’immenso palcoscenico areniano il celebre tenore Jonas Kaufmann, nei panni di Radames, il generale egizio diviso tra i doveri della patria e l’amore per Aida, figlia dei nemici. Un’occasione unica per vedere in Arena il “re dei tenori”, in uno dei ruoli in cui è più richiesto ma che ha frequentato solo in selezionatissime occasioni: dopo l’incisione discografica con l’Accademia di Santa Cecilia, due recite in forma di concerto e, in forma scenica, solo nei teatri di Monaco, Vienna e Parigi. Ed eccezionalmente all’Arena di Verona, dove Radames è stato il suo acclamato debutto in scena quattro anni fa, e dove sarà possibile vederlo il 10 settembre, alle ore 21.

Kaufmann interpreterà il condottiero innamorato nel sontuoso allestimento di Franco Zeffirelli, dove l’Antico Egitto diviene un mondo d’oro e pietre preziose, tra spazi mutevoli che alternano vedute solenni e scorci intimi, e con pregiati tessuti multicolori per i costumi firmati da Anna Anni. Insieme a lui, un cast internazionale di apprezzati interpreti nei rispettivi ruoli: Maria José Siri, Clémentine Margaine, Alexander Vinogradov, Youngjun Park, Simon Lim, Francesca Maionchi, Riccardo Rados. L’Orchestra di Fondazione Arena e il Coro preparato da Roberto Gabbiani saranno diretti dal maestro veneziano Francesco Ommassini.

Una serata speciale che conferma il legame tra Jonas Kaufmann e l’Arena di Verona. Il tenore bavarese, richiestissimo sulla scena mondiale, ha debuttato nell’antico Anfiteatro veronese nel 2021 con un gala trionfale conclusosi con sette bis, successo rinnovatosi nel 2023 e nel 2025 in programmi completamente nuovi. Il pubblico areniano ha potuto vederlo agire in scena nel 2022, proprio come Radamès per un’unica recita di Aida, quindi nel 2024, per Tosca nei panni di Cavaradossi, uno dei personaggi-chiave della sua carriera internazionale. Un legame che proseguirà anche nel 2027: per il Festival dell’anno prossimo è già stato annunciato un eccezionale Jonas Kaufmann in Opera gala l’8 agosto con nuovi repertori per il pubblico internazionale dell’Arena.

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