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Concerto annullato a Barletta, Jovanotti: "Mi dispiace tantissimo" - Video

L'artista rompe il silenzio sulla tappata annullata del Jova Summer Party: "Ci hanno messo tanto tempo per decidere"

Jovanotti - (Fotogramma/Ipa)
Jovanotti - (Fotogramma/Ipa)
13 agosto 2026 | 13.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"A Barletta non si suona, non ci sarà il Jova Summer Party". Con queste parole Jovanotti, in un video pubblicato sui suoi canali social, rompe il silenzio sulla cancellazione della tappa pugliese del suo tour, spiegando le ragioni dietro la decisione. "C'è una disposizione di legge - chiarisce l'artista - perché pare che abbiano trovato alcuni frammenti di amianto nel terreno circostante, dove avremmo dovuto essere noi, e quindi la Asl ha deliberato che non si può suonare in quel posto. Per me la sicurezza del pubblico è sempre la primissima cosa e, quindi, mi rimetto alla legge".

"Ne prendo atto con grandissimo dispiacere"

L'artista taglia corto anche su possibili retroscena ("Mi arrivano voci che c'è uno scontro politico locale, ma io questo non lo so") ed esprime la sua amarezza per i fan: "Prendo atto con grandissimo dispiacere, perché so quanti di voi hanno prenotato alberghi. E' un disagio e mi dispiace tantissimo. Mi dispiace per il mio pubblico, mi dispiace per le persone che avevano deciso di esserci, tantissime". E aggiunge: "Non so quale decisione verrà presa nelle prossime ore, vi terrò informati. Per adesso l'unica notizia a mia disposizione è che il Jova Summer di Barletta è annullato, con mio grande dispiacere".

Non si ferma però il ‘Jova Giro' che collega tutte le tappe del tour: "Io risalgo in bici e vado comunque verso quella zona dove avremmo dovuto suonare, perché poi ci muoviamo verso la Calabria. Ci fermeremo a mangiare qualcosa e poi ripartiamo". Infine, l'artista non manca di sottolineare la sua sorpresa per la tempistica della decisione: "Mi dispiace davvero per Barletta, perché queste feste sono bellissime. L'area ci era stata indicata un anno fa ma la decisione è arrivata ieri, per cui ci hanno messo un sacco di tempo per decidere".

Ieri l'annullamento del concerto

Il concerto di Jovanotti del 17 agosto a Barletta è stato annullato ieri dopo il parere negativo della Commissione di Vigilanza, basato sulle rilevazioni Arpa che hanno individuato presenza di amianto nell'area dell'ex cartiera. La Asl ha giudicato il sito non idoneo. Il sindaco Cosimo Cannito si è detto amareggiato, precisando di non aver avuto alcuna responsabilità sulla decisione. La società di produzione valuta ora un possibile spostamento a Bari per il 19 settembre con biglietti validi o rimborsabili.

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