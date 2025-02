"Non voglio più rivolgerle la parola". Jacques Audiard prende le distanze dalla protagonista di 'Emilia Pérez', Karla Sofía Gascón, dopo che sono emersi alcuni suoi vecchi tweet razzisti sui musulmani e sull'omicidio di George Floyd. In un'intervista a Deadline, il regista non solo ha definito le parole dell'attrice "ingiustificabili" ma l'ha anche accusata di "fare la vittima". Gascón, cancellata da Netflix dalla campagna promozionale del film negli Usa, ha rilasciato un'intervista in cui si è detta "vittima della cancel culture". Un atteggiamento che il regista e sceneggiatore ha definito "autodistruttivo, in cui non posso interferire, non capisco perché stia continuando a farsi del male".

Audiard ha assicurato che continuerà a partecipare agli eventi di promozione di 'Emilia Pérez', che si è aggiudicato 13 nomination agli Oscar dopo aver fatto incetta di Golden Globe, anche se "sento tristezza in questo momento, ma dobbiamo superarla per difendere questo film", tra i favoriti per la statuetta al Miglior film. "Ora devo supportare e difendere Zoe Saldaña (nominata come Miglior attrice non protagonista, ndr.) e tutta la troupe", aggiunge Audiard.

Sul caso Gascón è intervenuta anche la collega Saldaña: "Sto ancora elaborando i miei sentimenti su quello che è successo". Le possibilità che Karla Sofía Gascón - entrata nella storia come la prima donna trans a essere candidata agli Oscar come Miglior attrice protagonista - vinca la statuetta sono probabilmente sfumate.