Kat Von D, in arrivo due date in Italia

Kat Von D, musicista acclamata, tattoo-girl e beauty icon, è in arrivo in Italia con due date del suo tour europeo 2025 in partenza a giugno. Dopo il successo del suo Lp 'My Side of the Mountain' e la sua ascesa nel mondo elettropop, Kat porterà il suo sound etereo ai fan italiani al Rock Planet di Pinarella di Cervia e al Santeria Toscana 31 di Milano rispettivamente il 7 e l’8 giugno prossimi. In scaletta le tracce del suo ultimo album, tra cui le hit preferite dei fan 'Illusion', 'Por Ti', 'Dead' e 'Truth In Reverse'. Conosciuta per performance teatrali e immersive, Kat Von D promette un tour indimenticabile che fonde musica, atmosfera ed emozione.

Kat Von D ha costruito una fedele fanbase non solo tramite la sua musica, ma anche attraverso la sua arte e il suo unico storytelling, rendendo ogni show un’esperienza unica e intima. La sua musica si distingue grazie a una fusione tra disco goth, fortemente influenzato da synthwave, new wave, post-punk e altri suoni iconici degli anni ’80. I suoi testi, nati dalla sua esperienza di amore, oscurità e vulnerabilità, vogliono incantare gli ascoltatori con uno stile musicale seducente e romanticamente macabro. Molto prima dei suoi famosi tattoo, dei suoi show televisivi da record, libri best-seller e un influente brand di beauty, Kat Von D sedeva già al pianoforte due ore al giorno e suonava. In sostanza, la musica è stata il suo primo linguaggio creativo e la sua fidata valvola di sfogo. Questa passione è stata incanalata nel tanto atteso album di debutto nel 2021, 'Love Made Me Do It', che riecheggia l'eterna volontà di amare fino alla morte di chi ha il cuore perennemente spezzato.

Più tardi, nel 2021, Kat Von D ha svelato il suo lavoro successivo, l'Ep 'Exorcisms', contenente il singolo 'Exorcism' e il remix con Gunship, uno dei migliori artisti synthwave al mondo. Poco dopo, ha pubblicato un'incredibile cover dell'iconico successo dei The Cure 'Lovesong', registrata in spagnolo. Alla fine del 2024, Kat ha pubblicato il suo nuovo album 'My Side Of The Mountain', che include i singoli 'Truth In Reverse', 'Dead' e 'Por Ti'. Per il 2025, Kat sta finendo di scrivere i suoi nuovi brani e si sta preparando per un anno impegnativo di tournée e festival musicali di alto profilo. "Più di ogni altro mezzo, la musica è sempre stata al centro di ciò che sono, anche prima del disegno e del tatuaggio - afferma - Non l'ho mai perseguito pubblicamente fino ad ora, il che, si spera, sarà una piacevole sorpresa".