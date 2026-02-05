circle x black
Katia Follesa, Angelo Pisani a La volta buona: "È finito il matrimonio, non l'amore"

Il comico è stato ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Katia Follesa e Angelo Pisani - fotogramma/ipa
05 febbraio 2026 | 15.34
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Lei rimane il grande amore della mia vita". Angelo Pisani ospite oggi, a La volta buona, ha parlato della fine del matrimonio con Katia Follesa. I due si sono separati dopo circa 20 anni di relazione, confermando la fine della loro storia nel 2024. Nonostante la separazione tra Pisani e Follesa resta un legame profondo, fondato sull'affetto e sul rispetto reciproco.

A dimostrarlo anche la presenza di Pisani al compleanno della comica lo scorso 12 gennaio, festa alla quale ha partecipato anche il nuovo compagno di lei, Vincenzo Ferrara. "L’amore cambia fisionomia. Lei rimane il grande amore della mia vita, solo che a un certo punto non era più l’amore connotato nel rapporto di coppia", ha spiegato Pisani.

Nessun rancore ma solo una nuova forma di amore: "Lei è una presenza fondamentale nella mia famiglia e io lo sono per lei. Se lei è felice io sono felice", ha sottolineato l'attore.

