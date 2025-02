"Cresci, Guy Pearce, non sei una vittima". Queste le poche parole con cui Kevin Spacey accompagna su X un video di quasi due minuti, in cui risponde alle accuse del collega. "Guy Pearce, ho letto i commenti che hai fatto su di me e avrei preferito non parlarne attraverso i media. Tu ovviamente avrai avuto le tue ragioni per farlo ma abbiamo lavorato insieme molto tempo fa e se ho fatto qualcosa che ti ha disturbato avresti potuto contattarmi e avremmo potuto parlarne. Invece hai deciso di parlarne alla stampa che ora naturalmente mi cerca perché commenti ciò che hai detto. Vuoi davvero sapere cosa rispondo? Cresci!", dice la star di 'House of Cards'.

"Hai per caso detto anche che un anno dopo che abbiamo girato 'L.A. Confidential', hai preso un aereo per Savannah, in Georgia, dove giravo 'Mezzanotte nel giardino del bene e del male', per passare del tempo con me? Hai detto anche questo alla stampa o non si addiceva alla tua narrazione da vittima? Mi scuso se non ho capito che non ti piaceva trascorrere del tempo insieme. Potrebbe esserci stato un altro motivo, non so, ma ora eccoti qua, in missione, dopo 28 anni, dopo che sono stato all'inferno e sono tornato, per fare cosa?", si chiede Kevin Spacey, accusato negli ultimi anni di molestie sessuali da diversi colleghi con cui ha lavorato. "Perché hai aspettato tanto, hai finito la benzina per strada?", continua l'attore e poi l'invito: "Se vuoi parlarne io sono felice di farlo quando vuoi o dove vuoi, anche qui in diretta su X, non ho niente da nascondere. Ma Guy, devi crescere. Non sei una vittima".

Le accuse di Guy Pearce

L'attore australiano Guy Pearce attualmente sta promuovendo uno dei film candidati agli Oscar 2025, 'The Brutalist' e, nel corso di un'intervista a 'The Hollywood Reporter' ha parlato della sua esperienza sul set di 'L.A Confidential', giallo del 1997, e del suo rapporto con Kevin Spacey, protagonista del film insieme a Russell Crowe. "Avevo un po’ paura di Kevin perché è un uomo piuttosto aggressivo. È estremamente affascinante e brillante in quello che fa, cattura l'attenzione in una stanza in modo straordinario. Ma ero giovane e suscettibile, e lui mi ha senza dubbio preso di mira" ha rivelato. "Gli unici giorni in cui mi sentivo al sicuro erano quelli in cui (Simon Baker ndr) era sul set perché Kevin si focalizzava su di lui che era dieci volte più carino di me".

Pearce ha dichiarato di aver realizzato ciò che era accaduto soltanto nel 2017, grazie al movimento #MeeToo e dopo le accuse di Anthony Rapp nei conronti di Spacey.