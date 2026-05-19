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Kylie Minogue: "Il cancro al seno è ancora con me"

La popstar australiana si racconta in un nuovo documentario Netflix e ripercorre il trauma della diagnosi, le difficoltà con i media e il desiderio di tornare sul palco di Hyde Park

Kylie Minogue - (Ipa)
Kylie Minogue - (Ipa)
19 maggio 2026 | 13.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La cantante australiana Kylie Minogue, 57 anni, ha rivelato che l’impatto emotivo della diagnosi di cancro al seno “è ancora con me oggi in molti modi”, a distanza di oltre vent’anni. La popstar lo ha raccontato in un nuovo documentario in tre parti prodotto da Netflix, che ripercorre la sua vita e la sua carriera. “Da dove comincio? Choc”, ha ricordato Minogue parlando del momento in cui ricevette la diagnosi. “Stai cercando di capire qualcosa a cui non hai mai pensato prima. È un corso intensivo, profondo ed esteso, e ancora oggi è con me in molti modi”.

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Nel documentario, l’artista affronta anche periodi difficili della sua carriera, tra cui la pressione dei media e il senso di “umiliazione” provato nei primi anni di notorietà. Minogue ha ricordato con disagio le interviste risalenti alla sua transizione dalla soap australiana Neighbours alla carriera musicale, sottolineando quanto alcune esperienze siano state difficili da elaborare anche a distanza di tempo. “Quando rivedo quelle immagini, sono ancora confusa come lo ero a 19 anni”, ha detto Minogue alla Bbc. “A volte sembrava solo umiliazione, dover restare dentro quella cornice e affrontarla”.

L’artista, che ha costruito parte della sua carriera e della sua vita a Londra, ha anche osservato come oggi il trattamento riservato ai giovani artisti sarebbe diverso, pur riconoscendo che i social media hanno introdotto nuove forme di pressione. Minogue ha spiegato alla Bbc che accettare di partecipare al documentario ha richiesto un importante sforzo personale: “Per anni mi è stato proposto e ho sempre detto di no. Alla fine mi sono chiesta: se non ora, quando?” La cantante ha infine espresso il desiderio di tornare in futuro sia alla recitazione sia alla musica, definita “un’amica fidata” e “una salvezza”, e ha lasciato aperta la possibilità di un ritorno sul palco di Hyde Park: “Ci rivedremo a Hyde Park… forse succederà davvero. Sarebbe meraviglioso”.

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cancro al seno Kylie Minogue Kylie Minogue cancro kylie minogue oggi kylie minogue malattia
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