Un film personale e appassionato di Lina Sastri sulla sua Napoli. È 'La casa di Ninetta', in onda in prima visione questa sera alle 21:20 su Rai 3. Lucia è un'attrice di successo che torna nel capoluogo campano a visitare la madre affetta da Alzheimer e accudita affettuosamente da tre signore, ormai più parenti che badanti. La visita è l'occasione per una serie di flash-back, che rievocano ricordi, rimpianti e illusioni nelle vicende di Ninetta, giovane madre costretta ad allevare Lucia e il fratello, con un marito troppo lontano.

Il film è tratto da un racconto, in parte autobiografico, della stessa Sastri, tra poesia e nostalgia nella Napoli di oggi e di ieri, con un cast seduttivo e dialoghi in una schietta e autentica. E la Sastri riesce a brillare anche come attrice, magnetica e generosa com'è. Nel cast anche Maria Pia Calzone, Angela Pagano, Francesca Tizzano.