Al secondo posto la replica di 'Semplicemente Fiorella', terzo posto per 'Quarto grado'
Nella 'gara' degli ascolti tv, nella serata di ieri venerdì 22 maggio, 'La Forza di una Donna', soap turca in onda su Canale 5 conquista 2.454.000 spettatori con uno share del 17.9% e si aggiudica il primato, seguito dalla replica, su Rai1, di 'Semplicemente Fiorella', serata evento per festeggiare i 70 anni di Fiorella Mannoia, che registra 2.232.000 spettatori pari al 16.1% di share, e da 'Quarto grado' su Rete4 che totalizza 1.312.000 spettatori e il 10.8%.
A seguire, fuori dal podio: 'Propaganda Live' su La7 raggiunge 772.000 spettatori e il 6.2%; 'Fratelli di Crozza' sul Nove con 979.000 spettatori e il 5.8%; 'Jurassic World' su Italia1 con 832.000 spettatori e il 5.4%; 'Delitti in Paradiso' su Rai2 con 869.000 spettatori e il 5%, mentre su Rai3 'Iddu – L’ultimo padrino' ottiene 407.000 spettatori e il 2.5%, stessa percentuale di share di 'MasterChef' su Tv8 che totalizza 339.000 spettatori.
L'Access Prime Time se lo aggiudica la 'Ruota della Fortuna' su Canale 5 che totalizza 4.494.000 spettatori e uno share del 24.6%, seguito da 'Affari Tuoi' con 4.374.000 spettatori e il 24.1%. Buon risultato per 'Otto e Mezzo' su La7 con 1.505.000 spettatori e l'8.4%) mentre 'Un Posto al Sole' ottiene 1.274.000 spettatori e il 7.1%, 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Italia1 totalizza 1.043.000 spettatori e il 5.9% di share.