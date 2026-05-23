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'La Forza di una Donna' su Canale 5 vince la prima serata. La Ruota batte Affari Tuoi

Al secondo posto la replica di 'Semplicemente Fiorella', terzo posto per 'Quarto grado'

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23 maggio 2026 | 11.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella 'gara' degli ascolti tv, nella serata di ieri venerdì 22 maggio, 'La Forza di una Donna', soap turca in onda su Canale 5 conquista 2.454.000 spettatori con uno share del 17.9% e si aggiudica il primato, seguito dalla replica, su Rai1, di 'Semplicemente Fiorella', serata evento per festeggiare i 70 anni di Fiorella Mannoia, che registra 2.232.000 spettatori pari al 16.1% di share, e da 'Quarto grado' su Rete4 che totalizza 1.312.000 spettatori e il 10.8%.

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A seguire, fuori dal podio: 'Propaganda Live' su La7 raggiunge 772.000 spettatori e il 6.2%; 'Fratelli di Crozza' sul Nove con 979.000 spettatori e il 5.8%; 'Jurassic World' su Italia1 con 832.000 spettatori e il 5.4%; 'Delitti in Paradiso' su Rai2 con 869.000 spettatori e il 5%, mentre su Rai3 'Iddu – L’ultimo padrino' ottiene 407.000 spettatori e il 2.5%, stessa percentuale di share di 'MasterChef' su Tv8 che totalizza 339.000 spettatori.

L'Access Prime Time se lo aggiudica la 'Ruota della Fortuna' su Canale 5 che totalizza 4.494.000 spettatori e uno share del 24.6%, seguito da 'Affari Tuoi' con 4.374.000 spettatori e il 24.1%. Buon risultato per 'Otto e Mezzo' su La7 con 1.505.000 spettatori e l'8.4%) mentre 'Un Posto al Sole' ottiene 1.274.000 spettatori e il 7.1%, 'N.C.I.S. – Unità Anticrimine' su Italia1 totalizza 1.043.000 spettatori e il 5.9% di share.

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