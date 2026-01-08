circle x black
Cerca nel sito
 

La volta buona, Stefania Orlando: "Derubata in casa mentre dormivo. Sono traumatizzata"

Il racconto della showgirl ospite oggi nel salotto di Caterina Balivo

Stefania Orlando - fotogramma/ipa
Stefania Orlando - fotogramma/ipa
08 gennaio 2026 | 16.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stefania Orlando è stata derubata in casa di notte mentre dormiva in camera da letto. La showgirl ospite oggi a La volta buona ha raccontato il drammatico episodio che l'ha coinvolta la notte del 2 gennaio. Orlando ha spiegato di aver scoperto solo al risveglio che i ladri erano entrati in casa sua forzando le inferriate del salotto.

"La notte non ho capito nulla, sentivo solo che qualcosa batteva forte sui tubi, ma non ho collegato. Pensavo fossero i vicini. La mattina però mi sono svegliata e quando sono uscita dalla camera da letto, ho visto la finestra spalancata, e la porta senza le chiavi dentro", ha spiegato Stefania Orlando che ancora oggi ammette di essere rimasta "traumatizzata". "Da quella notte non dormo più da sola, i miei amici si alternano per farmi compagnia".

Orlando, per concludere, ha lanciato un messaggio a chi, come lei, utilizza spesso i social: "Non diamo in pasto la nostra vita sui social perché anche questo può indurre i malviventi a fare queste azioni".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
stefania orlando la volta buona capodanno
Vedi anche
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video
News to go
Lotteria Italia e biglietti vincenti, Lazio domina nei premi
Iran, continuano le proteste: manifestanti in strada dopo vittime e arresti - Video
Crans-Montana, per i pazienti del Niguarda "la prognosi rimane riservata"
Incendio Crans-Montana, medico Niguarda: "Su decorso feriti si naviga a vista"
News to go
'App', il tribunale di Roma certifica il malfunzionamento del software
News to go
Natale, 1 italiano su 2 pensa di riciclare i regali
Rocca da Papa Leone, l'incontro in Vaticano - Video
Crans-Montana, la videonews del nostro inviato
Venezuela, attacco a Fuerte Tiuna: colpito il 'cuore militare' - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza