La7 si conferma terza rete in prime time a gennaio 2026

La7 chiude il mese auditel di gennaio 2026 (4-31) con risultati solidi e in crescita, confermandosi terza rete più vista in assoluto nel prime time, dietro solo a Rai 1 e Canale 5.

Nel prime time allargato 20:00–22:30 la rete del Gruppo Cairo Communication registra il 6,4% di share con 1,25 milioni di spettatori medi, dato confermato anche nel prime time auditel (20:30–22:30) con 6,1% di share e 1,2 milioni di spettatori.

Sempre nel prime time allargato (20.00-22.30), la Rete diretta da Andrea Salerno si posiziona seconda rete sui target pregiati, con il 15,6% di share tra i laureati (+3%) e il 14,3% tra le CSE di livello più alto (+8%).

Prosegue inoltre il percorso di crescita di La7 Cinema, che registra il dato migliore nella fascia di prime time (21:30–23:30) con lo 0,8% di share, (+30%) e lo 0,6% nella giornata (+53%). Il canale raggiunge 2,8 milioni di contatti medi giornalieri (+54%) e 19 milioni nel mese, pari a un terzo della popolazione italiana (+18%).

Il sistema digital La7 supera nel mese di gennaio i 156 milioni di video views tra siti, app mobile, app TV, canali YouTube e profili social registrando il miglior gennaio (+42%). Le interazioni social sono 5,8 milioni, più che raddoppiate (+109%). Gli ascolti podcast tra tutte le piattaforme sfiorano nel mese 1,1 milioni (+43%). Le percentuali di crescita sono calcolate sugli omologhi del gennaio 2025.