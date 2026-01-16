circle x black
Laura Pausini con 'La Dernière Chanson (Due Vite)' insieme a Julien Lieb

Il brano, in duetto con l'artista francese, anticipa l'album "Io Canto 2", in uscita il 6 febbraio

16 gennaio 2026 | 15.41
Redazione Adnkronos
Si intitola "La Dernière Chanson (Due Vite)" il nuovo singolo di Laura Pausini, realizzato in duetto con l'artista pop francese Julien Lieb. Il brano è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali ed è accompagnato da un videoclip diretto da Gaetano Morbioli.

La canzone è una reinterpretazione in lingua francese di "Due Vite", successo di Marco Mengoni presentato al Festival di Sanremo 2023 e scritto dallo stesso Mengoni con Davide Petrella, Laurent Damien Lescarret e Davide Simonetta. Il duetto sarà presentato per la prima volta dal vivo sabato 17 gennaio sul palco di Star Academy a Parigi. La "Dernière Chanson (Due Vite)" anticipa "Io Canto 2", nuovo album di cover di Laura Pausini in uscita il 6 febbraio per Warner Records / Warner Music Italy. Il disco si propone come un tributo ai grandi autori della musica italiana, con aperture internazionali e brani che attraversano oltre sessant'anni di storia musicale.

Julien Lieb, finalista di Star Academy 2023 e Artista Rivelazione dell'Anno ai Nrj Music Awards 2025, ha detto "Rivisitare questa iconico brano italiano con Laura Pausini è un onore assoluto e rappresenta un momento chiave del mio percorso artistico". Così Laura Pausini ha raccontato il suo legame con la canzone e con l'autore: "Quando Marco Mengoni nel 2023 ha presentato 'Due Vite' al Festival di Sanremo ho pensato subito che fosse una canzone importante e senza tempo. La sua scrittura rappresenta la musica pop italiana contemporanea e mi piaceva l’idea che nel disco ci fossero anche omaggi più attuali. Marco è un cantautore italiano che stimo molto per la sua voce, il suo pensiero, la sua scrittura e la sua personalità, un giorno mi sono imbattuta in questa versione in francese ed è scoccata la scintilla. Sapendo che anche Julien è un fan della musica di Marco, ho pensato che fosse l’artista perfetto per rendergli omaggio, insieme: due lingue, due voci, due nazioni, due storie, come 'Due Vite"'.

"La Dernière Chanson (Due vite)" è uno dei feat. inclusi nella traklist del nuovo album, "Io Canto 2", un vero e proprio tributo ai cantautori interpreti e compositori della storia della musica italiana, con un orizzonte più ampio che comprende anche brani in lingua straniera con un particolare legame con l'Italia: da un adattamento portoghese di Ana Carolina de La mia storia tra le dita, a un successo dei Tribalistas, "Ja sei namorar", la cui front woman e autrice, Marisa Monte, ha radici nostrane; dagli adattamenti in tedesco, portoghese e inglese de "Il cielo in una stanza" di Gino Paoli, cantato originariamente da Mina, fino al tributo ad una delle più grandi pop star di tutti i tempi, Madonna, anche lei di origini italiane, di cui Laura reinterpreta la evergreen "La isla bonita". I brani vanno dal 1960 al 2023, tra cui "Felicità", brano in cui Laura unisce la sua voce a quella del grande compianto pilastro del cantautorato, Lucio Dalla.

Il 2026 sarà un anno centrale nella carriera di Pausini: oltre al nuovo album, l'artista sarà co-conduttrice con Carlo Conti della 76esima edizione del Festival di Sanremo e darà il via, da marzo, a "Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027", undicesima tournée mondiale che toccherà Europa, America Latina, Stati Uniti e Canada.

