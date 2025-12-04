Laura Pausini, esce il nuovo singolo 'Ritorno ad amare'

Venerdì 5 dicembre esce 'Ritorno ad amare', il nuovo singolo di Laura Pausini. Il brano, scritto e interpretato originariamente da Biagio Antonacci (2001), sarà pubblicato nella versione di Laura per Warner Records / Warner Music Italy su tutte le piattaforme digitali, prodotto e arrangiato da Paolo Carta e la stessa Laura. ''Il mio legame musicale e affettivo con Biagio Antonacci risale agli anni 90 - commenta Pausini - Ho amato da subito questa canzone, che mi é servita tanto nel 2001, diventando per me una compagna, una maestra, in un momento di grande cambiamento personale. Il mio pubblico l’ha ascoltata live dalla mia voce durante il tour degli stadi che io e Biagio abbiamo fatto insieme nel 2019 e oggi l’ho scelta per rappresentare, dopo l’anteprima de 'La mia storia tra le dita', il primo singolo dedicato solo al mio disco di cover in italiano, cantandola con la stessa stima e lo stesso amore che ho sentito in tutti questi anni''. 'Ritorno ad amare' è accompagnata dal videoclip diretto da Luca Tommassini (con la direzione artistica di Luca e di Laura stessa). ''Per questo video Tommassini mi ha proposto di omaggiare il nostro comune mito Freddie Mercury - spiega la cantante - Ci piaceva inoltre l’idea che per un disco di cover anche la parte visuale contenesse degli omaggi ai miei videoclip preferiti e in questo caso ci siamo ispirati a 'Seven Nation Army' degli White Stripes. Sono una persona molto più fragile e insicura di quello che si può pensare, che trova la sua forza sempre e solo nella musica. Questa canzone parla dell’amore che dovremmo tutti donare a noi stessi e per questo il video racconta di una storia d’amore, con me stessa''.

''È un’idea che nasce anni fa, durante il tour negli stadi, quando proposi a Laura di interpretare Freddie Mercury - continua Tommassini - Lei mi diceva che in questo brano ci sono percussioni che ricordano proprio i Queen, e da lì ci siamo portati dietro questa intuizione, fino a darle oggi una forma nuova. Volevo che raccontasse tutte le sue abilità, non solo come cantante, ma come performer. Ho scelto di realizzare un video crudo, essenziale, dove mi gioco soltanto Laura. Nessun effetto speciale, solo lei, che si mostra in una luce nuova. È un inno alla sua capacità di essere non solo una straordinaria cantante, ma una performer che incarna emozioni pure. Firmare un videoclip di Laura Pausini insieme a lei, così come firmiamo tutto quello che facciamo, è il regalo più bello che potessi ricevere in questo momento della vita''. Il brano uscirà alla mezzanotte di domani, unitamente al videoclip (dopo una performance in anteprima che vedrà Laura protagonista questa sera della finale di 'X Factor'), in attesa di essere presentato live nel prossimo tour. L’undicesima tournée mondiale 'Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027', debutterà a marzo 2026, per la prima volta dall’estero, precisamente dalla Spagna, il 27 Marzo a Pamplona, toccando Tenerife e le città di Barcellona, Valencia e Madrid, per poi proseguire in America Latina, con date in Uruguay, Argentina, Cile, Perù, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Messico, Repubblica Dominicana, Porto Rico, e sbarcare negli Stati Uniti, nelle città di Miami, Orlando, Dallas, Los Angeles, Chicago, Toronto, New York. In autunno sarà la volta dell’Italia e dell’Europa, nei palazzetti delle più grandi metropoli, per poi sbarcare in Brasile a febbraio 2027 per tornare in patria con un mega show negli stadi, e una reprise invernale di nuovo in Italia ed Europa fino alla fine dell’anno.

Un calendario ricchissimo appunto, a cui nei giorni scorsi si sono aggiunte nuovi appuntamenti: la data zero a Mantova l’1 ottobre 2026, due nuovi stadi, Lignano Sabbiadoro e Pescara, il 2 e il 26 giugno 2027, e l’attesissima data alla Royal Albert Hall di Londra il 28 ottobre 2027. Sarà l’ennesima grande maratona dal vivo, specchio della caratura di un’artista internazionale che da più di 30 anni porta la sua musica in giro per il mondo e che quest’anno presenterà oltre ai brani più celebri alcun delle tracce contenute nel nuovo album, 'Io Canto 2', in uscita nei prossimi mesi per Warner Records/Warner Music Italy; la versione spagnola, 'Yo Canto 2', conterrà brani di soli autori latini. La cantautrice dei record, icona pop a livello globale, più di 75 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di 6 miliardi di streamings, riconosciuta come artista italiana donna più ascoltata all’estero, prima e unica artista italiana a vincere 1 Grammy Award e ad entrare nella 'Billboard Hot 100', prima e unica artista italiana ad entrare nella prestigiosa 'Hot 100' di 'Billboard USA' con la versione del rapper portoricano Rauw Alejandro della sua hit Se fue, ha conquistato 4 'Latin Grammy Awards', è stata celebrata dalla Latin Recording Academy come 'Person of the Year 2023' (prima in assoluto non madrelingua spagnola a ricevere questo riconoscimento). Nel suo palmarès vanta anche un Golden Globe, una candidatura agli Emmy Awards e agli Oscar, prima artista in assoluto a cantare allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo.

Recentemente ha ricevuto un 'Billboard Icon Award' e un 'Global Icon Award' di Billboard Women in Music, consegnatole al cospetto di Sua Santità Papa Leone XIV. Ha collaborato con molti dei più grandi artisti internazionali del nostro tempo , come Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, Michael Bublé, Ray Charles, Phil Collins, Shakira, Mariah Carey, Charles Aznavour, Marc Anthony, Ricky Martin, Kylie Minogue, Alejandro Sanz, Celine Dion, e Michael Jackson. Tra le più recenti collaborazioni un’esibizione live estemporanea con Alanis Morissette e un brano in duetto con Robbie Williams, primo inno ufficiale di Fifa, presentato durante la finale dei Mondiali per Club a New York, che rappresenterà anche la Coppa del Mondo 2026. La Pausini si è esibita sui palchi più prestigiosi del mondo, prima italiana al 'Radio City Music Hall a New York', al Madison Square Garden sempre nella Grande Mela, prima italiana ad esibirsi anche alla Royal Albert Hall di Londra e all'Olimpya di Parigi. Oltre 40 paesi in oltre 30 anni di carriera hanno assistito ai suoi concerti dal vivo: tra gli altri Italia, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Portogallo, Germania, Slovenia, Svezia, Finlandia, Austria, Lussemburgo, Monaco, Bulgaria, Serbia, Malta, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Messico, Perù, Porto Rico, Venezuela, Repubblica Dominicana, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Panama, e ancora Canada, Stati Uniti, Russia e Australia. 'Io Canto / Yo Canto World Tour 2026/2027' è organizzato e prodotto da Friends&Partners.