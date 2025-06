Lazza riparte con band e orchestra per il suo 'Locura'

Un mini show con vista Duomo. Lazza presenta così, a Milano, le due nuove versioni del suo album 'Locura', in una serata aperta agli addetti ai lavori e ad alcuni amici. Oltre alla versione originale dell'album, venerdì 6 giugno uscirà una selezione di brani riletti in chiave Jam, con la band, e Opera, con un’orchestra. Elegantissimo, completo nero e camicia, occhiali da sole e grande collana portata sopra la cravatta, Lazza appare emozionato davanti agli ospiti: "Dovevo mettere degli occhiali più scuri perché mi viene da piangere - scherza il rapper -. Questi due dischi sono figli dell'esigenza di portare la musica sul palco con dei musicisti. Con loro ho un bellissimo rapporto e volevo fare qualcosa di diverso dal tour nei palazzetti. Così abbiamo deciso di riarrangiare il disco in modo che i ragazzi potessero venire con me".

'Locura Jam + Opera' nasce dalla rete di collaborazioni che Jacopo ha costruito in oltre 15 anni di carriera: un numero complessivo di oltre 40 musicisti chiamati a prendere parte ad uno dei viaggi musicali più ambiziosi e stimolanti dell’artista milanese. Immancabile al suo fianco il maestro Aleksander Zielinski, con cui la scorsa estate, ancora prima che 'Locura' fosse fuori e venisse certificato 3 volte Platino, Lazza si è chiuso in studio per la primissima scintilla che ha acceso il progetto. Passo passo, sotto la guida del Maestro che lo accompagna fin dagli esordi, hanno preso forma gli arrangiamenti per pianoforte e voce: "Tu sei il primo pezzo che ho messo insieme e sono 20 anni che mi indottrini" dice Lazza rivolgendosi a Zielinski.

"Con Jacopo - racconta il maestro - abbiamo lavorato in un continuo scambio di idee per dare a ciascuno dei brani un suo carattere, una sua fisionomia. Sfruttando gli effetti del piano -l’estensione, la dinamica, ma anche l’effetto percussivo- abbiamo ottenuto una resa sui brani che ci ha soddisfatti a pieno. Vedere Jacopo gasato mi dava la grinta e la sicurezza di andare avanti". Queste due nuove versioni hanno richiesto più di un anno di lavoro, più di 40 musicisti. "Ogni nota nasce da mani vere - dice Lazza -. Fiati, archi, pelli, corde. Due mondi diversi, stesso fuoco. Quando ho sentito versioni disco per la prima volta ho pensato che dovevo farlo così e mi sono quasi pentito di quello fatto in precedenza. Ci abbiamo messo tanto impegno in questa versione ed è una cosa che si vede sempre meno nella musica di oggi. Io volevo fare la differenza, non mi piace essere paragonato e quando posso coinvolgere questi musicisti è perché non voglio che ci siano paragoni".

'Locura Jam' è il ritorno all’essenza della musica suonata, dove ogni strumento dialoga, si incastra, esplode come in una jam session lunga 7 tracce, con la band di sempre e nuovi musicisti. Gli arrangiamenti sono curati da Claudio Guarcello e Giovanni Cilio; alla batteria Giovanni Cilio; al pianoforte e alle tastiere Claudio Guarcello; alla chitarra Eugenio Cattini; al basso Luca Marchi; alla tromba Nazzareno Brischetto; al sax Marco Scipione; ai cori Laura Djae, Clara Luna Trindade Santos e Evelyn Mormille. L’Orchestra Sinfonica di Milano si unisce all’organico jam nell’intensa '100 messaggi (Jam +Opera)'. 'Locura Jam' è stato registrato a Milano presso Isola Studios da Donato Romano.

A specchio, 'Locura Opera' ne rappresenta la controparte orchestrale: una selezione di 10 tracce rielaborate con arrangiamenti sinfonici inediti, in cui le melodie originali si intrecciano alla potenza evocativa dell’Orchestra Sinfonica di Milano diretta dal Maestro Enzo Campagnoli, che ha realizzato l’Orchestrazione -e già al fianco di Lazza lo scorso anno in occasione di Locura Opera N.1, l’evento live ai piedi di San Siro per il lancio dell’album. 'Locura Opera' è stato registrato presso l’Auditorium di Milano Fondazione Cariplo da Stefano Barzan, con l’assistente alla registrazione Cinzia Guareschi.

In attesa di scoprire l’universo di 'Locura Jam + Opera', l’estate live di Lazza sta per entrare sempre più nel vivo. Il Locura Summer Tour 2025, prodotto da Vivo Concerti, lo porterà il 9 luglio sul palco dello Stadio San Siro di Milano, per la prima volta nella Scala del Calcio, un vero e proprio momento di consacrazione, simbolo di un legame indissolubile tra le sue passioni e la sua città. San Siro è molto più di uno stadio: per Lazza è un sogno coltivato da sempre, un luogo iconico che ha segnato a più riprese il suo percorso, a cui ha duramente lavorato affinché si realizzasse.