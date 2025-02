La partecipazione di Achille Lauro al Festival di Sanremo 2025 è stata seguita 24h su 24 da Nicolò De Devitiis, l'inviato de Le Iene, che ha raccolto in un servizio esclusivo tutte le rivelazioni del cantautore veronese: dalla polemica sulla collana al rapporto con Tony Effe.

Achille Lauro a Le Iene

Un racconto inedito della settimana dell’artista, uno dei favoriti del Festival, vissuto da vicino: dalle prove ai momenti di relax. Ed è proprio in un momento di relax, che Achille Lauro è stato raggiunto dal collega Tony Effe che ha confessato come sia cambiato il loro rapporto durante gli anni: "Ex nemici e adesso invece siamo diventati amici” ha rivelato il rapper, aggiungendo poi: "All’inizio tra noi c’erano un po’ di attriti, eravamo ragazzini. Poi già dalle prime scaramucce era quello che mi stava sul ca**o ma che comunque stimavo".

Poi Tony confessa: "Il primo concerto a cui ho assistito in vita mia è stato proprio il suo, quello di Achille. Non penso nemmeno di avergli mai detto questa cosa".

La collana-gate

Nicolò De Devitiis ha chiesto a Tony Effe, che alla kermesse era in gara con il brano 'Damme 'na mano', un commento sulla polemica che lo ha travolto durante la settimana sanremese, ossia la collana-gate. Poco prima della sua esibizione, infatti, la Rai ha impedito al Big di indossare la collana d'oro del brand di lusso, Tiffany.

"Sono salito sul palco avvelenato perché mi hanno tolto la collana", ha detto Tony Effe ai microfoni de Le Iene. E con ironia, ha aggiunto: "Gli ho detto 'Allora leva l'abbronzatura a Carlo Conti e fallo salire sul palco', vediamo se sale".

Anche Achille Lauro aveva commentato la polemica: "Conosco le regole della Rai e mi sembra che siano sono proibiti i loghi. Magari è stato frainteso? Magari c’era un logo? Onestamente non lo so e magari non sono la persona giusta per dirlo. A me nessuno ha detto nulla di quello che ho indossato". "Io non ho loghi, ma se anche ci fossero, troveremmo il modo di occultarli", aveva aggiunto.