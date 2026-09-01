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La legge di Lidia Poët, stasera su Ra1: la serie sulla prima vera avvocata d'Italia

Accanto a Matilda De Angelis come protagonista, un cast composto da Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sara Lazzaro, Sinéad Thornhill e Dario Aita

Una scena da 'La legge di Lidia Poët' - fotogramma/ipa
Una scena da 'La legge di Lidia Poët' - fotogramma/ipa
01 settembre 2026 | 08.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Stasera, martedì 1 settembre, per tre prime serate evento, debutta su Rai1 la prima stagione della serie 'La legge di Lidia Poët' con due episodi a settimana fino al finale di stagione del 9 settembre.

Ispirata alla figura della prima donna italiana ad aver ottenuto l'iscrizione all'Ordine degli Avvocati, la serie vede protagonista Matilda De Angelis nel ruolo di Lidia Poët, una donna straordinariamente moderna che, nella Torino di fine Ottocento, sfida convenzioni, pregiudizi e discriminazioni in un'epoca in cui alle donne era negato l'esercizio della professione forense.

Costretta da una sentenza della Corte d'Appello a rinunciare alla toga solo perché donna, Lidia continua a battersi per la giustizia collaborando con lo studio legale del fratello Enrico e trasformando ogni caso in un'occasione per affermare il proprio talento e la propria libertà.

Tra misteri da risolvere, casi giudiziari, ironia e sentimenti, 'La legge di Lidia Poët' intreccia il fascino del crime investigativo con il racconto di una protagonista anticonformista, determinata e brillante, capace di anticipare il proprio tempo.

Ogni episodio propone un'indagine diversa, mentre il percorso personale di Lidia racconta una lunga battaglia per l'emancipazione e il riconoscimento dei diritti. Accanto a Matilda De Angelis, un cast composto da Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sara Lazzaro, Sinéad Thornhill e Dario Aita. Girata interamente a Torino e in numerose location piemontesi, la serie restituisce una città elegante e misteriosa, resa contemporanea da una messa in scena dal forte respiro cinematografico. La regia di Matteo Rovere e Letizia Lamartire coniuga rigore storico e linguaggio visivo moderno, dando vita a un racconto capace di parlare al pubblico di oggi attraverso una protagonista che continua a incarnare valori universali come indipendenza, uguaglianza e libertà. Gli altri episodi della prima stagione andranno in onda l'8 e il 9 settembre.

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matilda de angelis eduardo scarpetta la legge di lidia poet rai 1
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