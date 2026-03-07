circle x black
Cerca nel sito
 

Leone d’oro al merito al look maker Giovanni Sciarrillo

Il titolare della società 'Al Pacino look maker' ha ricevuto il premio a Venezia, 'immenso onore'

Leone d’oro al merito al look maker Giovanni Sciarrillo
07 marzo 2026 | 12.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un prestigioso Leone d'Oro al Merito per il look maker dei vip. A riceverlo a Venezia è stato Giovanni Sciarrillo, titolare della società "Al Pacino look maker", noto al grande pubblico per aver curato l'immagine di numerosi artisti, tra cui Sal Da Vinci in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo.

È stato lo stesso Sciarrillo a condividere l'emozione per il riconoscimento ricevuto dal Comitato del Leone d'Oro di Venezia. “Alcuni sogni sembrano lontani anni luce. Poi un giorno ti ritrovi a Venezia, con un Leone d'Oro tra le mani, e capisci che tutto quel cammino aveva un senso”, ha scritto in un post su Instagram.

“Grazie al Comitato per questo immenso onore e grazie a chi ha creduto in me e continua a farlo ogni giorno”, ha aggiunto Sciarrillo, concludendo: “Questo premio è il simbolo di una passione che non smetterà mai di crescere”.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Leone d'Oro al Merito look maker Festival di Sanremo
Vedi anche
Dubai, drone dell'Iran colpisce l'aeroporto - Video
Crozza-Crosetto e il caso Dubai: "Se ho sbagliato come agente di viaggio chiedo scusa" - Video
News to go
L'allarme Oms: "Obesità pandemia silenziosa"
Iran, raid di Israele contro l'aeroporto di Teheran - Video
Morte David Rossi, un video ricostruisce gli ultimi istanti prima della caduta - Guarda
News to go
Intelligenza artificiale, come cambia il mercato degli smartphone
News to go
Stop ai voli per guerra in Medio Oriente, niente penali per i viaggiatori
News to go
Carburanti in aumento, con guerra in Iran e crisi in Medio Oriente prezzi in rialzo
Trump, Messi e la guerra contro l'Iran: lo show alla Casa Bianca - Video
Trump, meglio Messi o Pelé? "Leo è più forte" - Video
Cerno debutta con ‘2 Di Picche’: “Dalla parte dei cittadini, nessun antagonismo con colleghi Tg2” - Video
Da Sanremo a San Marino Song Contest, Ventura: “Felice per De Martino” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza