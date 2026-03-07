Leone d’oro al merito al look maker Giovanni Sciarrillo

Un prestigioso Leone d'Oro al Merito per il look maker dei vip. A riceverlo a Venezia è stato Giovanni Sciarrillo, titolare della società "Al Pacino look maker", noto al grande pubblico per aver curato l'immagine di numerosi artisti, tra cui Sal Da Vinci in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo.

È stato lo stesso Sciarrillo a condividere l'emozione per il riconoscimento ricevuto dal Comitato del Leone d'Oro di Venezia. “Alcuni sogni sembrano lontani anni luce. Poi un giorno ti ritrovi a Venezia, con un Leone d'Oro tra le mani, e capisci che tutto quel cammino aveva un senso”, ha scritto in un post su Instagram.

“Grazie al Comitato per questo immenso onore e grazie a chi ha creduto in me e continua a farlo ogni giorno”, ha aggiunto Sciarrillo, concludendo: “Questo premio è il simbolo di una passione che non smetterà mai di crescere”.