Les Copains debutta in Ovs, esclusiva in 500 negozi

Ovs lancia in oltre 500 store il brand Les Copains, acquisito nel 2022. La nuova collezione primavera/estate 2025, disponibile dal 25 febbraio, contribuirà ad ampliare l’offerta dedicata al pubblico femminile con un mix equilibrato di coolness e portabilità. Pensata per essere accessibile nel prezzo e nella versatilità, Les Copains propone capi essenziali e intercambiabili, adatti a tutte le donne, senza limiti di età o preferenze di stile. Un’interpretazione della moda capace di coniugare femminilità, eleganza, vivacità e freschezza.

"Les Copains è stato un marchio di riferimento del made in Italy – dice Stefano Beraldo, amministratore delegato di Ovs - Ha vestito generazioni di donne con un gusto raffinato e sempre attuale, in sintonia con le tendenze del momento. Il nostro obiettivo è rispettarne lo spirito, non tanto attraverso una rivisitazione, ma reinterpretandolo in chiave contemporanea, in linea con l’attuale evoluzione della moda". Una collezione eclettica che combina pezzi di ispirazione vintage a capi boho-chic e casual. Ricami e pizzi dal gusto ricercato applicati a tessuti naturali, insolitamente accostati alle righe, leitmotiv della collezione. Sempre diverse, spaziano dal regimental ai sottili rigati sul denim, fino alle maxi righe dalla forte personalità, creando abbinamenti originali che conferiscono alla collezione un'anima versatile. Silhouette contemporanee e volumi ampi, declinate su una palette dai toni femminili, pacati e facilmente mescolabili tra loro.

Una scelta accurata di neutri, crema- vaniglia- bianchi caldi che fanno da base ai colori di tutta la stagione e si mischiano talvolta ai colori delle spezie. Il bianco puro è invece accostato a tutte le tonalità intense dei blu e degli azzurri vivaci che rimandano a suggestioni 'Provenza', dove le maglie marinière a righe e le ampie gonne in sangallo rivisitano un intramontabile gusto francese. Materiali pregiati: lini, cotoni, ramiè che elevano la qualità e rendono l’immagine di ogni capo estremamente accurata. Il 'real suede', materiale iconico, applicato alla giacca destrutturata e agli accessori - mary jane e borse ricche di frange - accompagnato da bluse ricamate e denim flare dai lavaggi row, per un look vintage di ispirazione bohemien. La campagna, realizzata da Scott Schuman (The Sartorialist), racconta la giornata di tre donne, con Milano sullo sfondo. Scatti che catturano frammenti di vita, tipici dello stile di Schuman e che rispecchiano perfettamente la nuova filosofia del marchio.