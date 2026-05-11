Un pomeriggio musicale con Levante per i pazienti dell'Oncoematologia pediatrica dell'ospedale Infantile Regina Margherita di Torino. L'artista, all'anagrafe Claudia Lagona, oggi pomeriggio ha visitato i piccoli ricoverati qualche ora prima del concerto che terrà in serata a Venaria. La giornata è stata organizzata da U.G.I. (Unione Genitori Italiani).Levante, accompagnata dal Direttore generale Adriano Leli e dalla Direttrice del Dipartimento Patologia e Cura del Bambino Franca Fagioli, ha dapprima raccontato la storia della sua carriera musicale rispondendo alle curiosità e poi si è intrattenuta in sala giochi suonando la chitarra e cantando alcune delle sue canzoni più famose.

Un pomeriggio particolare che verrà ricordato dai bambini, dai ragazzi e dai genitori che desiderano soltanto vivere momenti di leggerezza ed essere coinvolti, malgrado il periodo di sofferenza e grande incertezza che stanno vivendo. "Ci sono luoghi che raccontano la vita, la speranza e i sogni, più di molti altri. Indimenticabili gli occhi di chi ama e di chi è amato, mentre la convinzione d’essere lì per alleggerire chi ha bisogno di cure lascia il posto alla contezza di star ricevendo la cura piu grande: le storie degli altri'', ha commentato Levante al termine del pomeriggio.