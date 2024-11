C'è chi lo incontra per strada e ancora lo chiama 'Nonno Libero'. E infatti, è bastato un video a scatenare il caos tra i fan della serie di 'Un medico in famiglia'. Lino Banfi è tornato nella villa di Poggio Fiorito, la casa che ha accolto per tantissimi anni la celebre famiglia Martini.

Il video di Lino Banfi

Si respira tanta nostalgia tra i fan della serie che per anni sono cresciuti al passo con le stagioni di 'Un medico in famiglia' insieme alla numerosa famiglia Martini, in cui 'Nonno Libero' era la figura portante. La sitcom non va più in onda dal 2016 e la malinconia si fa sentire anche per Lino Banfi che è tornato nella villa di Poggio Fiorito: "Vediamo quanti di voi si ricordano di questo posto", ha scritto a corredo del video che ha mandato in visibilio tutti i fan della serie di Rai 1.

Per molti, il video è stato un chiaro segnale di un imminente ritorno della serie italiana, magari con un finale di stagione per dare l'opportunità di salutare per l'ultima volta la celebre famiglia Martini. "Ci fai piangere, quanti ricordi in casa Martini, non possiamo mai dimenticare un medico in famiglia, la serie tv più bella di sempre. Vi portiamo tutti nel cuore, siete stati la nostra seconda famiglia. Ciao Nonno Libero è bello rivederti a casa", ha scritto un utente tra i commenti sotto al post pubblicato sul profilo ufficiale di Lino Banfi.

Ma non tutti sarebbero disposti a tornare tra il cast. Margot Sikabonyi che interpretava Maria, ad esempio, ha raccontato in un'intervista al Corriere della Sera di aver mal sopportato il successo di 'Un medico in famiglia'. "Non mi sentivo all'altezza avevo la sindrome dell'impostore. E non sempre volevo stare su quel set.... Mio padre è morto mentre ero lì, avevo 15 anni, non vedevo gli amici perché non andavo a scuola e gli insegnanti venivano in camerino". Poi ha raccontato l'amore con Pietro Sermonti, con cui faceva coppia sia il suo personaggio, Maria, sia lei nella vita reale.

"Sei anni tormentati, sul set e fuori. Giravo scene romantiche quando avrei voluto dargli capocciate". Quando poi ha deciso di lasciare definitivamente 'Un medico in famiglia' per mettere su famiglia. "Per andarmene purtroppo ho dovuto litigare con tutti", ha detto.