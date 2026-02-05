circle x black
'L'Invisibile' su Rai1 vince il prime time. Continua il trend positivo di 'Affari Tuoi'

Chi sale sul podio, chi resta fuori

Ascolti tv - Fotogramma
05 febbraio 2026 | 10.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' Rai1 con 'L’Invisibile – La Cattura di Matteo Messina Denaro' a vincere la sfida della prima serata di ieri, mercoledì 4 febbraio. Il film con Lino Guanciale ha incollato davanti al video 3.894.000 spettatori, pari al 22.3% di share. Secondo posto per Canale5, che con 'Una Nuova Vita' ha ottenuto un ascolto medio di 2.659.000 spettatori, totalizzando uno share del 16.7%. Italia1, con la Coppa Italia – Inter-Torino è stata vista da 2.461.000 spettatori con il 12.3%, mentre Rai3, che ieri proponeva il consueto 'Chi l’ha Visto?', ha tenuto davanti al video 1.328.000 spettatori, per uno share dell'8.1%.

Su La7, Aldo Cazzullo in replica con 'Una Giornata Particolare' ha ottenuto un ascolto medio di 1.152.000 spettatori e il 6.3% di share, mentre Rai2 con 'What’s Love?' è stato la scelta di 563.000 spettatori, per il 3.1% di share. Su Rete4, Tommaso Labate con 'Realpolitik' è stato visto da 539.000 spettatori, con share al 4%.

Nell'access prime time, continua il trend positivo di 'Affari Tuoi': il game show condotto da Stefano De Martino ha incollato infatti davanti al video 5.187.000 spettatori, con share al 24.1%, superando nuovamente 'La Ruota della Fortuna' su Canale 5, visto da 4.818.000 spettatori pari al 22.5% di share.

l'invisibile rai1 lino guanciale affari tuoi la ruota della fortuna gerry scotti stefano de martino rai1 canale5 ultime notizie tv ascolti tv
