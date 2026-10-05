Loreena McKennitt celebra i 30 anni di 'The Mask and The Mirror' con nuova edizione

La cantautrice canadese Loreena McKennitt, artista di fama internazionale e vincitrice di numerosi riconoscimenti, pubblicherà il 9 ottobre prossimo 'The Mask and Mirror Definitive Edition', celebrando l’album originale del 1994 con una raccolta di materiali esclusivi e finora inediti. La nuova edizione deluxe a tiratura limitata, già disponibile in pre-order, offre un’esperienza d’ascolto particolarmente ricca e invita il pubblico a immergersi in profondità in un’opera fondamentale, capace di gettare nuova luce su uno dei momenti di svolta nella carriera multiplatino di McKennitt. La pubblicazione sarà celebrata con un tour su due continenti: in Canada nell’autunno 2026 e in Europa nella primavera del 2027.

'The Mask and Mirror' è stato il quinto album in studio della McKennitt, acclamato per la sua suggestiva fusione di influenze spagnole, celtiche e marocchine e per una tavolozza sonora del tutto particolare, che comprende strumenti come violoncello, uilleann pipes, doumbek, tabla e oud. Un lavoro che supera i confini di genere, intrecciando la straordinaria voce dell’artista a una molteplicità di trame sonore, capaci di evocare immagini melodiche di altri tempi e luoghi lontani. L’album si sviluppa attraverso strutture compositive ampie e articolate; il Los Angeles Times lo descrisse come “una musica carica di profondità cupe, aneliti spirituali ed echi antichi”.

'The Mask and Mirror Definitive Edition' è un cofanetto di quattro dischi, masterizzato da Jeff Wolpert dei Desert Fish di Toronto, vincitore di tre JUNO Award. Il set comprende due CD, un DVD e un Blu-ray audio, raccolti all’interno di un elegante volume con copertina rigida. La confezione include un booklet di 32 pagine con l’artwork originale dell’album, le note di copertina e materiali d’archivio risalenti al 1994 e al 1995, tra fotografie, interviste, una prova generale e registrazioni audio di performance, in gran parte mai pubblicate prima.

È presente inoltre un racconto personale in quattro parti, narrato dalla stessa McKennitt, nel quale l’artista ripercorre i viaggi che hanno ispirato le canzoni, le particolari circostanze in cui l’album venne registrato, il tour internazionale che ne seguì e il significato che oggi quell’esperienza continua ad avere per lei. Il progetto grafico del cofanetto è stato curato da Jeri Heiden, vincitrice di un Grammy Award, di Smog Design, Inc. di Los Angeles. Questa nuova pubblicazione rappresenta il secondo capitolo di una serie di edizioni definitive dedicata ai momenti più significativi della carriera discografica di McKennitt; The Visit Definitive Edition era stata pubblicata nel 2021.

McKennitt sottolinea il valore profondamente personale che The Mask and Mirror continua ad avere all’interno della sua prestigiosa carriera, ormai lunga diversi decenni: “Nel curare e condividere questa nuova edizione con collezionisti e appassionati, per celebrare il 30esimo anniversario della pubblicazione originale, invito chi mi segue da sempre, i più curiosi e, spero, anche una nuova generazione di ascoltatori ad accompagnarmi nella musica e nelle storie che si celano dietro queste canzoni, alla ricerca degli insegnamenti, dei punti in comune e delle esperienze universali che tutti condividiamo”.