Lorna Shore, il concerto a Padova cambia location: si terrà al Gran Teatro Geox

Per lo show del primo febbraio tutti i biglietti già acquistati rimangono validi e non è necessaria alcuna azione da parte degli spettatori

16 gennaio 2026 | 18.20
Redazione Adnkronos
Il concerto dei Lorna Shore del primo febbraio prossimo cambia location e si terrà al Gran Teatro Geox di Padova. "Per motivi indipendenti dalla volontà di MC2 Live - spiega il promoter - a causa di un errore della Kioene Arena nella calendarizzazione degli eventi e vista la concomitanza con la partita di campionato della Lega Pallavolo Serie A" si è deciso il cambio di location.

In base ai regolamenti vigenti, gli eventi sportivi hanno priorità e non è stato possibile riprogrammare la partita né mantenere lo spettacolo nella venue originaria. La responsabilità dell’accaduto, precisano gli organizzatori, è esclusivamente della venue originaria, che ha comunicato l’incongruenza solo in data successiva alla conferma del concerto. "Desideriamo precisare che né il promoter né la band hanno alcuna responsabilità in merito".

Tutti i biglietti già acquistati rimangono validi e non è necessaria alcuna azione da parte degli spettatori. Gli acquirenti di biglietti con posto a sedere riceveranno comunicazione dedicata con la riassegnazione del posto, che garantirà loro una sistemazione equivalente. Le porte apriranno alle 17.30, poi alle 18.20 sono attesi sul palco gli Humanity’s Last Breath, seguiti alle 19.10 da Shadow Of Intent. Alle 20 sarà la volta di Whitechapel e alle 21.15 inizierà lo show dei Lorna Shore.

