Lorna Shore, una data a Padova nel 2026 con Whitechapel

Tornano in Italia i Lorna Shore, una delle formazioni deathcore contemporanee di maggior successo. La band capitanata da Will Ramso si esibirà alla Kioene Arena di Padova domenica primo febbraio 2026. Prima di loro saliranno sul palco Whitechapel, Shadow of Intent e Humanity’s Last Breath. I biglietti saranno in prevendita collegandosi a Metalitalia.com dalle 11 del 16 luglio fino alle 10 del 17 luglio, non sarà necessaria la registrazione al sito, poi in prevendita generale su MC2Live.it e Vivaticket.com dalle 11 del 18 luglio.

Sulla scia dell’annunciato successo del loro prossimo album 'I Feel The Everblack Festering Within Me', in uscita il 12 settembre prossimo tramite Century Media Records (anticipato dai singoli 'Oblivion' e 'Unbreakable') i Lorna Shore continuano a spingersi oltre i confini e a ridefinire il concetto di metal estremo moderno. I loro recenti concerti nei festival estivi hanno elettrizzato decine di migliaia di fan e consolidato la loro reputazione come una delle forze più vitali e ambiziose del genere.