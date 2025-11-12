circle x black
Cerca nel sito
 

Luca Carboni, il concerto dopo il tumore: "Sono emozionatissimo"

Il cantautore è tornato a cantare live dopo un periodo difficile

Luca Carboni - fotogramma/ipa
Luca Carboni - fotogramma/ipa
12 novembre 2025 | 13.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo un lungo silenzio e un periodo complicato segnato dalla malattia, Luca Carboni è tornato a cantare davanti al suo pubblico. Il cantautore bolognese si è esibito ieri, 11 novembre 2025, a Milano all’Unipol Forum per un evento speciale, un concerto unico, 'Rio Ari O Live': un grande racconto tra musica, immagini e parole, una grande festa.

Un video diventato virale sui social mostra il cantautore visibilmente commosso: "Sono emozionatissimo", ha detto. Luca Carboni ha voluto celebrare il suo ritorno nella musica insieme ai colleghi e amici di sempre: Cesare Cremonini, Elisa e Jovanotti.

"Questa sera lascerò che siano le canzoni e le parole a raccontare, non voglio dire troppe parole", ha aggiunto il cantautore che ha definito il suo ritorno sul palco come una "rinascita".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
luca carboni luca carboni malattia tumore concerto
Vedi anche
Dall'Ucraina al Medio Oriente, si apre oggi in Canada G7 Esteri con Tajani: videonews dal nostro inviato
Dal carcere all'atelier, Manuel e la sartoria che cambia la vita - Video
Peppe Vessicchio, l'ultimo grande applauso ai funerali nella 'sua' Montesacro - Video
Vessicchio, la dedica di Fabio Fazio a Che tempo che fa - Video
Giustizia, Parodi (Anm): "Disservizio informatico? Risolto in 12 ore ma App inadeguata" - Video
Frankenstein, Guillermo del Toro: "Il mondo si vergogna di esprimere le emozioni" - Video
De Niro contro Trump: "Noi americani non vogliamo una dittatura fascista" - Video
Sanremo, Conti: "Rumors e polemiche? Sono il bello, spero che ci siano" - Video
Droga, flash mob +Europa alla Conferenza nazionale: "Fallite politiche del governo"
Savona, barca a fuoco al largo di Bergeggi: a bordo 9mila litri di carburante - Video
Abodi: “Alle Atp Finals nessuno vorrà fare da damigella d’onore a Sinner e Alcaraz” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza