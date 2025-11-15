Luca Favilla è diventato papà. Il maestro di Ballando con le stelle, quest'anno partner di ballo di Martina Colombari, ha annunciato sui social la nascita del primo figlio con la compagna Camilla Mola.

"Ebbene si. Siamo ufficialmente diventati Mamma e Papà... Inutile nascondere l'emozione. Per quanto riguarda il nome l'indecisione era tanta: Goku... Naruto.... ottavorediromafrancescototti... ma alla fine abbiamo optato per Enea. Non vedo l'ora di insegnare tutto quello che i miei genitori hanno insegnato a me", ha scritto il ballerino che poi ha ringraziato tutti per i messaggi ricevuti.

Tra i commenti sotto al post social, spiccano quelli dei colleghi del dance show di Rai 1 che hanno fatto sentire tutto il loro affetto: "Congratulazioni. Un bello scorpioncino. Auguri", ha scritto la giurata Carolyn Smith.