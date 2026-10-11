“Non mi manca fare la giudice. Un conto è dire che hai ballato male, un altro è dire che non mi piaci come persona". Selvaggia Lucarelli in un’intervista oggi a Verissimo parla della sua esperienza come opinionista al Grande Fratello Vip. Questa stagione televisiva segna l'addio al ruolo di giurata di Ballando con le stelle, il dance show di Raiuno. "Al Grande Fratello si tratta di essere giudici supremi, negli altri programmi si giudica una performance, un balletto, si dà un voto e via. Qui si giudica il modo di stare al mondo delle persone, il modo di convivere, di rispondere. E' un giudizio più affilato e denso di responsabilità. E’ un ruolo di grande responsabilità", dice rispondendo alle domande di Silvia Toffanin. "Quest'anno" al GF Vip "c'è un cast tosto, più corale. La scorsa edizione era dominato da alcune figure, soprattutto femminile. Ora ci sono tante personalità".