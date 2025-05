Le polemiche per il concerto del primo maggio non si fermano

David Parenzo contro i Patagarri, dopo l'esibizione della band al concerto del primo maggio, e Valerio Lundini risponde al giornalista sui social. La performance della band a piazza San Giovanni, nel concertone dell'1 maggio, ha scatenato una bufera. La band ha intonato 'Palestina libera' sulle note di una canzone ebraica tradizionale. Confesso che prima di oggi non avevo la minima idea di chi fossero i Patagarri, poi ho ascoltato la loro “performance” in Piazza San Giovanni per il concerto del 1 Maggio e, ferma restando la loro libertà di dire e cantare quello che vogliono, rivendico la mia libertà di dire loro che prendere una nota canzone ebraica e storpiarla con una bieca propaganda pro Pal e contro Israele è semplicemente raccapricciante!", il tweet di Parenzo. La performance dei Patagarri è stata aspramente criticata dai vertici della comunità ebraica e da esponenti politici.

Con tutta la mia non conoscenza dei Patagarri possiamo pure dire che, allo stesso tempo, la performance di Israele di prendere una nota terra palestinese e storpiarla ammazzandoli tutti non è manco sto capolavoro. — Valerio Lundini (@valeriolundini) May 3, 2025

A Parenzo, su X, oggi replica Valerio Lundini: "Con tutta la mia non conoscenza dei Patagarri possiamo pure dire che, allo stesso tempo, la performance di Israele di prendere una nota terra palestinese e storpiarla ammazzandoli tutti non è manco sto capolavoro", scrive l'attore e conduttore.