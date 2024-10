Luxuria: ''Maternità surrogata è ddl strumentale per impedire figli a coppie gay''

Il disegno di legge approvato ieri in Senato contro la gestazione per altri, anche se compiuta all'estero da cittadini italiani e che da ieri in Italia è diventato ''reato universale'' è ''solo un modo per nascondere la verità e cioè che secondo questo Governo gay e lesbiche non sono degni di essere genitori tant'è che è anche proibita l'adozione per i gay''. E' quanto afferma Vladimir Luxuria all'Adnkronos sottolineando che ''è una legge strumentale per impedire alle coppie gay di avere figli. Strumentalmente si fa una associazione e una similitudine che non esiste tra utero in affitto e gestazione per altri - spiega - l'utero in affitto sotto compenso economico è infatti una pratica orrenda che era usata dalle coppie eterosessuali e dove una donna per dare alla luce un figlio 'affittava' un utero pagando un'altra donna''. Luxuria chiarisce quindi di essere contraria all'utero in affitto ''solo se c'è un corrispettivo economico, quando invece si parla di altruismo no, è la stessa differenza che c'è tra il traffico di organi e la donazione di organi ''. Secondo Luxuria ''se fosse possibile la modalità 'altruistica' in Italia ci sarebbero tantissime donne, amiche, di coppie gay, che sarebbero disposte a realizzare il loro sogno di diventare genitori''

'' Nicky Vendola ha fatto ricorso alla maternità surrogata in Canada, dove è consentita a condizione che sia 'altruistica' - prosegue - La maternità surrogata era già vietata in Italia, con questa legge il Governo fa una cosa orrenda e cioè impedisce anche la gestazione per altri quindi se una donna vuole aiutare la sorella che ha avuto un cancro all'utero portando in grembo suo figlio ora diventa penalmente perseguibile. Visto che la maternità surrogata per questo Governo è 'un reato universale' dovrà spiegare al Canada e agli Stati Uniti d'America che sono Stati criminali - dice ironica Luxuria - si rischia un vero e proprio incidente diplomatico. La verità è che questo decreto legge non c'entra nulla con la mercificazione delle donne e dei figli. Il messaggio che c'è dietro a questa legge è che se sei una mamma lesbica non puoi essere una brava mamma, che se sei un papà gay non puoi essere un buon papà insomma una coppia gay non ha più il diritto di avere figli. Dire che la maternità surrogata è 'un reato universale' significa abbinarla a un genocidio - continua - tanto la gente troverà degli escamotage e quindi la farà ugualmente ma in maniera molto più nascosta''. Luxuria infine si dice favorevole al modello canadese: ''L'importante è che la donna si offra spontaneamente senza ricevere un compenso economico tranne ovviamente quello per le spese mediche, l'assenza dal lavoro, ecc'', conclude.

(di Alisa Toaff)