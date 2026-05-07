Magic Gran Galà torna a Roma: magia senza animali vivi nel segno di San Francesco

Roma si prepara ad accogliere la dodicesima edizione del "Magic Gran Galà Internazionale di Magia", in programma l’8 e 9 maggio 2026 all’Auditorium della Conciliazione. Lo spettacolo, prodotto da WonderArt Entertainment, torna con una formula che unisce grandi illusioni, mentalismo, manipolazione, comicità e una novità dal forte valore simbolico: per la prima volta non ci saranno animali vivi sul palcoscenico.

La scelta nasce dal desiderio di dedicare questa edizione all’anniversario di San Francesco d’Assisi e al suo messaggio di fraternità universale, con particolare attenzione al rispetto per tutte le creature della natura. Gli artisti porteranno in scena animali simbolici realizzati artigianalmente, dimostrando che la magia può continuare a stupire il pubblico senza ricorrere alla presenza di animali vivi.

Sotto la direzione artistica di Alessio Masci e con la regia di Francesca Bellucci, il "Magic" conferma la sua vocazione internazionale, proponendo un viaggio pensato per spettatori di ogni età. Sul palco saliranno alcuni tra i protagonisti più apprezzati della scena magica contemporanea.

Tra gli artisti in programma Andrea Sestieri, che fonde magia e innovazione digitale; Anca e Lucca, campioni mondiali Fism di magia mentale, noti per un mentalismo senza elettronica, auricolari o complici; Van Denon e Nicole, coppia internazionale specializzata in grandi illusioni; Igor Trifunov, illusionista serbo e volto televisivo di "Street Magic"; Jad, vincitore del Campionato di magia di Francia 2025; e Britney Bricherasio, artista di tradizione circense e voce già apprezzata a X Factor.

A condurre la kermesse sarà Mago Lupis, campione italiano di magia 2014, chiamato a fare da filo narrativo dello spettacolo con il suo stile comico e travolgente.

Gli appuntamenti sono venerdì 8 maggio alle 20.30 e sabato 9 maggio alle 16.30 e alle 20.30, sempre all’Auditorium della Conciliazione di Roma. I biglietti sono disponibili online sul sito ufficiale dell’evento: www.wonderart.it