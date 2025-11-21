circle x black
Cerca nel sito
 

Filippo Magnini, la 'presa' a Ballando lo mette ko: "Ho il collo mezzo bloccato"

Il video condiviso sui social dall'ex nuotatore

Filippo Magnini - fotogramma/ipa
Filippo Magnini - fotogramma/ipa
21 novembre 2025 | 09.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Problemi per Filippo Magnini a Ballando con le stelle. L'ex nuotatore, in gara con la maestra di ballo Alessandra Tripoli, ha anticipato che la performance di sabato 22 novembre include una 'presa' particolarmente impegnativa, che gli è già costata un fastidioso dolore al collo. Niente di grave, probabilmente, soprattutto se paragonato agli infortuni che hanno bloccato Francesca Fialdini e Carlo Aloia.

Le prove di ieri, giovedì 20 novembre, si sono protratte alle 23 di sera: "Sono veramente stanco e ho il collo mezzo bloccato per aver provato una presa che in teoria se va tutto bene vedrete sabato", ha detto in un video condiviso su Instagram. Magnini ha precisato che il movimento non è rischioso ma se "fatta male ti spacchi il collo, per adesso prove molto difficili, ma abbiamo ancora due giorni per migliorare".

Il percorso di Magnini nel dance show di Rai 1 non è stato privo di tensioni, fino ad ora. L'ex nuotatore ha avuto infatti diversi battibecchi con la giuria, sentendosi talvolta giudicato e lasciando intuire di percepire spesso un trattamento non equo. Nonostante ciò, l'impegno è sempre stata una sua costante. A confermarlo anche la moglie Giorgia Palmas, che ospite a La volta buona, aveva sottolineato l'impegno del marito: "Ci sta mettendo tutto il cuore".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ballando con le stelle filippo magnini alessandra tripoli rai 1
Vedi anche
News to go
Maltempo, dal Nord Europa freddo e gelo sull'Italia - Video
Dybala: "Obiettivo aiutare giovani, in momenti difficoltà tirare fuori qualcosa di più" - Video
Il Papa ad Assisi, arrivato alla Porziuncola per incontrare i Vescovi - Video
"Per i cristiani perseguitati e la libertà religiosa", Montecitorio si veste di rosso - Video
Roma, l'ingorgo al Colosseo lo risolve la suora "pizzardone": "Faccio il vigile, così vi mando a casa prima" - Video
Carfagna presenta proposta di legge per orfani di femminicidio: "Stato non deve lasciarli soli" - Video
Firmato il nuovo contratto di medici e sanitari - Video
Coldiretti: "Prezzi agricoli in picchiata, le aziende rischiano di fallire"
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Lavoro dei tavoli continuerà, a testa bassa per risposte ai cittadini” - Video
News to go
Salta trattativa ex Ilva, sindacati proclamano 24 ore di sciopero
Unipol apre sede a Bruxelles, Cimbri: "Leggi sempre più fatte in Ue"
News to go
Influenza, già colpiti 1,7 milioni di italiani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza