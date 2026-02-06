circle x black
Mahmood, show a sorpresa all'Armani Privé per glo Hilo

Il cantante ha sorpreso Milano con un secret show cantando alcuni dei suoi successi come 'Soldi', 'Ra ta ta' e 'Tuta Gold'

Il secret show di Mahmood all'Armani Privé (AdnKronos)
06 febbraio 2026 | 12.12
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Le luci rosse dell’Armani Privé fanno da cornice a una serata che scorre tra musica e brindisi, fino a quando, allo scoccare della mezzanotte, l’atmosfera cambia improvvisamente. I riflettori si accendono e, a sorpresa, sul palco sale Mahmood: grande cappello in testa, pullover di maglia laminata con il petto scoperto e pantaloni di velluto. L'artista conquista subito il pubblico con una selezione dei suoi brani più rappresentativi, da 'Tuta Gold' a 'Ra ta ta', passando per l’intramontabile 'Soldi'. A firmare la 'secret night' è glo, brand di punta di Bat Italia per i dispositivi scalda stick destinati a consumatori adulti, che ha scelto Milano per una performance live esclusiva, trasformando il celebre club in un palcoscenico d’eccezione.

Poche ore prima, nel pomeriggio, l'artista aveva attraversato Piazza Duomo assieme all'étoile Nicoletta Manni come tedoforo per Milano Cortina, portando con sé la fiamma olimpica per poi partecipare come ospite della serata. La scaletta ha alternato momenti di forte intensità emotiva a passaggi più ritmati, che hanno creato un legame con il pubblico adulto presente. Un momento che ha confermato la capacità di reinventarsi dell'artista, passando in poche ore dal ruolo istituzionale di tedoforo a quello di protagonista assoluto della notte milanese. L’evento di Milano si inserisce in un progetto più ampio che punta a trasformare l’innovazione tecnologica in esperienze immersive, capaci di coinvolgere il pubblico adulto attraverso musica, arte e performance dal vivo. In continuità con le iniziative già realizzate da glo in occasione del lancio dei nuovi dispositivi glo Hilo e glo Hilo Plus, il brand prosegue il proprio percorso dando forma a una visione ambiziosa, pensata per chi ricerca un coinvolgimento autentico e non convenzionale.

“Il nostro purpose A Better Tomorrow mette al centro innovazione e responsabilità, valorizzando la cultura e il progresso sociale come motori di crescita - afferma Simone Masè, presidente e amministratore delegato Bat Italia -. Milano rappresenta per glo Hilo un contesto strategico dal punto di vista del business, oltre che un punto di riferimento culturale e creativo. Realizzare qui una secret night, uno dei nostri format di maggior successo, insieme a un artista del calibro di Mahmood, è la dimostrazione di come la musica e il nostro brand possano farsi portavoce di valori come inclusione, positività e avanguardia. È attraverso iniziative come questa che promuoviamo un’idea di eccellenza che, oltre all’aspetto tecnologico, è capace di unire performance di alto livello e valori profondamente condivisi".

Al centro di questa visione, il cerchio, simbolo di connessione e appartenenza, diventa la firma visiva e concettuale di ogni esperienza firmata glo. Attraverso la creazione di format esperienziali, il brand rafforza il proprio impegno nel creare spazi di condivisione capaci di lasciare il segno. Commenta Antonino Grosso, head of consumer experience Italy di Bat Italia: “In continuità con il percorso avviato con il lancio di glo Hilo e glo Hilo Plus e grazie al successo degli eventi già realizzati in ambito musicale, abbiamo voluto portare avanti un format già consolidato, quello dei secret show, ma che evolve costantemente per creare momenti unici e di condivisione ai nostri consumatori. Attraverso la musica continuiamo a creare occasioni di incontro autentiche e memorabili, favorendo connessioni di valore e offrendo ai consumatori adulti l’opportunità di sentirsi parte della grande community di glo".

In questo contesto, la collaborazione con artisti capaci di esprimere una forte identità e un linguaggio contemporaneo si rivela fondamentale per il brand per dare vita a momenti realmente significativi e coerenti con la propria visione.

Mahmood Milano glo Hilo Bat Italia Armani Privé
