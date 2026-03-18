'Malavia', Speaker Cenzou firma la colonna sonora

'Malavia - Original Soundtrack Highlights' è il titolo della colonna sonora originale firmata dal rapper napoletano Speaker Cenzou, disponibile su tutte le piattaforme digitali per Magma Music. Il disco accompagna l’uscita in sala del film 'Malavia' di Nunzia De Stefano prodotto da Matteo Garrone (Archimede) e Rai Cinema, distribuito da Fandango. Malavia sarà disponibile nelle sale da giovedì 26 marzo, in concomitanza con la pubblicazione dell’album. Ambientato a Napoli, il lungometraggio mette la musica rap al centro della narrazione. Il protagonista Sasà (Mattia Francesco Cozzolino) è un ragazzino di tredici anni che trascorre le sue giornate con i migliori amici Cira (Francesca Gentile) e Nicolas (Junior Rodriguez), affascinato dalla cultura Hip-Hop. Attratto dalla musica rap e dotato di un talento naturale, Sasà sogna di diventare un rapper affermato per offrire alla madre una vita migliore. L’incontro con Yodi (Giuseppe “PeppOh” Sica), personaggio dichiaratamente ispirato alla figura di Speaker Cenzou — veterano della scena old school partenopea — rappresenta una svolta decisiva.

Sarà proprio grazie a lui che Sasà troverà l’ispirazione per comporre il suo primo vero brano, dedicato alla madre. Per questa sua prima esperienza come autore di una colonna sonora, Speaker Cenzou ha realizzato 13 tracce inedite: circa la metà strumentali e le restanti cantate. La lavorazione del progetto si è sviluppata nel corso di diversi mesi, in stretta collaborazione con il cast e in piena sintonia con la visione della regista. Il risultato è una partitura che traduce in musica atmosfere, tensioni e identità dei personaggi, attraverso soundscape costruiti su misura per le diverse scene. Il disco realizzato assieme ad Andres Balbucea, fonde con equilibrio beat che toccano diverse wave Hip-Hop: da quella più boom bap, alle parti suonate, dai campionamenti non invasivi al mood più urban. Il risultato è un flusso ritmico e melodico lineare. I tappeti sonori sottolineano l’intensità emotiva delle sequenze fino a trasformarsi in veri e propri temi ricorrenti, mentre gli arrangiamenti arricchiscono la tensione drammatica che attraversa tutta la pellicola. Se le tracce strumentali combinano il funky classico con le sonorità urban contemporanee, i brani cantati si modellano sul flow e sulle barre in dialetto napoletano degli MC coinvolti. Tra i pezzi di punta spiccano 'Munn e parol', interpretata da PeppOh, 'L'urdema vot' di Speaker Cenzou e 'Suonn arrubbat' di Nicola Siciliano. 'Dint e suonn' e la title track 'Malavia', invece, vedono il debutto di Astral, nome d’arte dell’attore protagonista Mattia Francesco Cozzolino.

Al suo esordio discografico ufficiale, Astral affianca così il percorso cinematografico a quello musicale, già incominciato tra jam di freestyle e prime produzioni. 'Malavia - Original Soundtrack Highlight' diventa così anche il suo trampolino di lancio nel panorama musicale. Sasà, tredicenne napoletano cresciuto senza padre, vive con la giovane madre Rusè (Daniela De Vita) con cui ha un legame viscerale. Dotato di talento musicale, sogna di diventare rapper per garantirle una vita migliore. L'incontro con Yodi, rapper della old school partenopea, sembra avvicinarlo all'obiettivo portandolo a comporre il suo primo pezzo dedicato proprio alla mamma. Ma lo scontro con la realtà cinica del mondo musicale lo costringe ad abbandonare il proprio sogno. Così, per aiutare economicamente Rusè, cede alla criminalità ritrovandosi a spacciare a scuola. Scoperto, rischia di perdere tutto. Divorato dai sensi di colpa, sprofonda in una forte depressione. Solo un nuovo incontro con Yodi riuscirà a riaccendere in lui l'entusiasmo per affrontare il futuro, qualunque cosa questo gli riserverà.