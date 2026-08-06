"Il sole può uccidere. Usate la protezione 50". È l’appello che Cristiano Malgioglio fa attraverso l'Adnkronos, riaprendo il dibattito sull’uso delle creme solari esploso dopo le parole di Salmo, che, in un videomessaggio postato su Tik Tok, aveva annunciato una recidiva di un carcinoma basocellulare per il quale era già stato operato in passato. "Purtroppo io, come tanti, ho messo le creme solari e il risultato è il cancro della pelle", aveva detto il rapper sardo.

La testimonianza di Malgioglio

Diversa l'esperienza di Malgioglio che racconta: ''Quando avevo la casa a Cuba mi mettevo al sole senza protezione e nelle ore più calde e questo mi ha causato la comparsa di un melanoma che poteva essere mortale. Sono passati dieci anni, per fortuna il melanoma è stato preso in tempo. Il tumore mi è stato asportato al San Raffaele dal professor Santo Raffaele Mercuri e mi sono salvato per miracolo'', prosegue Malgioglio, che racconta anche la particolare circostanza che lo portò a fare la mappatura dei nei. ''Amando molto Jennifer Lopez decisi di farmi un tatuaggio alla gamba proprio sul neo dove avevo il melanoma. Così decisi di andare a fare la mappatura dei nei. Ed è proprio grazie a quel controllo - spiega - che venne individuato il melanoma. Il neo era piccolissimo, se l’avessi tenuto ancora altri tre o quattro mesi avrei rischiato la vita''.

Da qui il suo appello soprattutto ai giovani: ''La protezione salva la vita - sottolinea - bisogna dare ascolto ai medici e agli scienziati, non ascoltate i ciarlatani, usate sempre la protezione 50 e mettetevi al sole dalle 9 alle 11 e dalle 17 fino a quando tramonta il sole''. Ma per Malgioglio i rischi non riguardano soltanto i tumori: ''Il sole rovina la pelle, fa invecchiare e fa venire le rughe. Naturalmente il mio appello non è rivolto soltanto ai ragazzi ma anche agli adulti: 'Ascoltate quello che dicono i medici e gli scienziati''', ribadisce. Tornando ancora sul video di Salmo e sulle sue dichiarazioni, Malgioglio commenta: ''Ho visto il video e ho visto che Salmo diceva il contrario di quello che dico io. Forse qualche medico gli ha detto che la crema solare fa venire i tumori, io questo non lo so. Sulla base della mia esperienza posso dire che la protezione solare salva la vita. Oggi - racconta -mi metto al sole solo nelle ore meno calde e con la protezione 50, per questo ho mantenuto una pelle liscia e senza macchie''. E conclude con un messaggio che nasce direttamente da quello che gli è successo: ''Oggi il sole è cambiato, è diventato molto più forte, bisogna proteggersi per evitare di prendersi gravi malattie'', conclude Malgioglio.