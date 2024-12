L'intervista di Francesca Fagnani a Teo Mammucari nella puntata di Belve di domani 10 dicembre andrà in onda in versione integrale, senza tagli in prima serata su Rai2. Lo comunica la produzione attraverso una nota alla vigilia della trasmissione. Ciò che verrà mandato in onda domani, dunque, è esattamente quanto accaduto in studio durante la registrazione dell'intervista, dal momento in cui il conduttore si è seduto davanti a Francesca Fagnani fino al momento in cui - una decina di minuti dopo - Mammucari ha deciso di abbandonare lo studio interrompendo il colloquio.

Cosa è successo

L'incontro tra i due, a quanto apprende l'Adnkronos, si sarebbe rivelato da subito un'escalation di tensione. Il conduttore si sarebbe indispettito, in un primo momento, perché Fagnani - come di consueto con i suoi ospiti - si è rivolta a lui dandogli del 'lei'. Un gesto che Mammucari non avrebbe gradito e avrebbe ridicolizzato. La situazione non è migliorata con l'inizio delle domande. Mammucari si sarebbe mostrato oppositivo verso ogni domanda, a partire dall'iconica 'lei che belva si sente?'.

Gli altri ospiti

L'abbandono di Mammucari dopo pochissimi minuti ha lasciato il pubblico attonito. Per smorzare la tensione, dalla platea è partito un lungo applauso di supporto per la conduttrice.

Dopo la mini-intervista di Mammucari, la conduttrice è corsa ai ripari aggiungendo alle altre due interviste già previste una terza, che era prevista per la puntata successiva. Mammucari quindi è solo uno degli ospiti del programma che andrà in onda il 10 dicembre. Fagnani intervisterà Valeria Bruni Tedeschi, Tina Cipollari ed Elena Sofia Ricci.