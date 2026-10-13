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Manuela Arcuri e il principe Pallavicino sposi, lui fa chiarezza: "Nessun matrimonio a dicembre, in futuro chissà"

L'80enne a Chi smentisce le voce circolate negli ultimi giorni di presunte nozze con l'attrice

- (Foto Ipa)
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13 ottobre 2026 | 15.09
Redazione Adnkronos
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"Nessun matrimonio a dicembre. Poi in futuro chissà. Con Manuela c’è un rapporto molto stretto, fatto di grande affetto e stima, costruito negli ultimi anni". A parlare è il principe 82enne Domenico Antonio Pallavicino, che a Chi - nel numero in edicola questa settimana, come riporta Il Messaggero - fa chiarezza sulle voci che erano circolate nei giorni scorsi di nozze imminenti con Manuela Arcuri. Ad accendere i rumors sui due era stata una foto pubblicata proprio sul settimanale che li ritraeva insieme su un jet privato con direzione Parigi.

Ebbene, secondo il principe l'attrice "è molto vicina alle attività della Fondazione Pallavicino e di Airidea", ma nessun matrimonio c'è all'orizzonte. Alla domanda se sia innamorato dell’attrice, Pallavicino ha risposto: "Chi non resterebbe affascinato da una donna come Manuela? Ci frequentiamo da anni e trascorriamo volentieri del tempo insieme, spesso anche con amici e persone del nostro entourage", ha precisato al magazine Chi. Per poi concludere: "Chi ha detto che Manuela è innamorata? Spero che si possa innamorare. Che sia un po’ innamorata, questo lo spero. Poi il futuro è nelle mani di Dio. Domenico e il principe sono la stessa persona. Non si possono separare. Il carattere di una persona comprende anche la sua posizione".

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